ΗΠΑ: Σε επιφυλακή η Καλιφόρνια για νέο «μίνι» τσουνάμι – Τα κύματα θα φτάσουν τα 12 μέτρα

Προτού ακόμη συνέλθουν από το σοκ και τις καταστροφές που προκάλεσαν τα πελώρια κύματα που έπληξαν την Πέμπτη παράκτιες περιοχές της Καλιφόρνιας, οι κάτοικοι προετοιμάζονται για την επανάληψη του ακραίου φαινομένου μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) έχει εκδώσει προειδοποίηση για υψηλό κυματισμό και πλημμύρες στην ακτογραμμή της Καλιφόρνιας, από το Σαν Ντιέγκο μέχρι τον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, με το ύψος των κυμάτων να προβλέπεται να φθάσει ακόμη και τα 12 μέτρα σε ορισμένες περιοχές.

