Ρωσία: Όλοι οι στόχοι μας έχουν πληγεί – «Άνανδρα» χτυπήματα λέει ο Μπορέλ, «στρατηγική τρόμου» η Γαλλία

«Όλοι οι στόχοι που είχαν οριστεί έχουν πληγεί», ανέφερε την Παρασκευή, σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, για τις επιδρομές της Μόσχας στην Ουκρανία αυτή την εβδομάδα

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 50 πλήγματα, μεταξύ των οποίων ένα «μεγάλο πλήγμα» μεταξύ της 23ης και 29ης Δεκεμβρίου σε εγκαταστάσεις στρατιωτικών υποδομών, αποθηκών πυρομαχικών και σημεία ανάπτυξης Ουκρανών στρατιωτών και ξένων μισθοφόρων.

Εν τω μεταξύ, την ίδια ημέρα, η Γαλλία καταδίκασε σθεναρά «τη στρατηγική τρόμου» της Ρωσίας, «που έχει σκοπό να καταστρέψει ουκρανικές μη στρατιωτικές υποδομές», μετά το τελευταίο μαζικό κύμα πληγμάτων στην Ουκρανία.

Το Παρίσι «θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει την Ουκρανία και να της παρέχει την απαραίτητη βοήθεια, ώστε να της επιτρέψει να ασκήσει τη νόμιμη άμυνά της, σε στενό συντονισμό με τους εταίρους της», προσθέτει το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, καταδίκασε επίσης μία από «τις πιο σημαντικές επιθέσεις» της Ρωσίας, που έπληξε πόλεις και τον πληθυσμό στην Ουκρανία την Παρασκευή, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι θέτει στο στόχαστρο αμάχους.

«Πρόκειται για μια νέα σειρά άνανδρων και τυφλών χτυπημάτων», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ύπατος Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς έπληξε «σχολεία, έναν σταθμό μετρό και ένα νοσοκομείο, που προκάλεσαν τουλάχιστον δεκαέξι θανάτους», όπως σημείωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Overnight, Russia launched one of the largest attacks since its full-scale invasion of Ukraine against cities and the population.

