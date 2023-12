Αιθιοπία: Αεροπορικό πλήγμα σε χωράφι εκκλησίας σκοτώνει 8 ανθρώπους

Αεροπορικό πλήγμα σε χωράφι στον εξωτερικό χώρο εκκλησίας στην πολιτεία Ορόμια της Αιθιοπίας στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους πέντε καθώς είχαν πάει να μαζέψουν καλαμπόκι, κατήγγειλαν αυτόπτες μάρτυρες και κόμμα της αντιπολίτευσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Λεγκέσε Τούλου διέψευσε πως έγινε αεροπορική επιδρομή, αυτό είναι «απολύτως ψευδές», επέμεινε (στη φωτογραφία από το X, επάνω, καμένα οχήματα από μαχητές της OLA στην επίμαχη περιοχή).

Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που διεξάγονταν ανάμεσα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Αμπι Αχμεντ και τον αντάρτικο Στρατό Απελευθέρωσης των Ορόμο (OLA), με σκοπό να τερματιστεί ένοπλη σύρραξη που διαρκεί δεκαετίες, ολοκληρώθηκαν χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία τον Νοέμβριο, γεγονός που οδήγησε σε σποραδικά βίαια επεισόδια στην Ορόμια, τη μεγαλύτερη πολιτεία της δεύτερης πολυπληθέστερης αφρικανικής χώρας.

«Είδα πτώματα και ανθρώπινες σάρκες να έχουν διασκορπιστεί στο χωράφι»

VIDEO: OLA fighters entering an ENDF military camp in Gawo Qebe district of Kellem Wollega Zone during the battle on December 24th.#Ethiopia #OromiaWar pic.twitter.com/h119nIMW4x — Oromia Conflict Monitoring Center (@OromiaCMC) December 29, 2023

Οι εγκαταστάσεις της εκκλησίας στην περιοχή Χόρο Γκουντούρου Ουελέγκα, περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά από την πρωτεύουσα Αντίς Αμπέμπα, έγιναν στόχος επίθεσης το πρωί της Δευτέρας, καθώς συγκεντρωνόταν κόσμος για τη συγκομιδή καλαμποκιού στο χωράφι, ανέφεραν οι αυτόπτες μάρτυρες.

Δυο διάκοι, δυο μουσικοί του συγκροτήματος της εκκλησίας και μέλος της χορωδίας της είναι ανάμεσα στους νεκρούς, είπε μέλος της εκκλησίας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Ακουσα έναν παράξενο και τρομακτικό ήχο καθώς πήγαινα στην εκκλησία για τη συγκομιδή. Είδα πτώματα και ανθρώπινες σάρκες να έχουν σκορπιστεί στο χωράφι», εξήγησε.

Footage allegedly showing 14 captured ENDF soldiers in the custody of the OLA in Gawo Qebe district of Kellem Wollega Zone following engagements on December 24th.#Ethiopia pic.twitter.com/YgXNHqBjYf — Oromia Conflict Monitoring Center (@OromiaCMC) December 28, 2023

Η εκπρόσωπος του γραφείου του πρωθυπουργού Μπιλένε Σεγιούμ, ο εκπρόσωπος της πολιτειακής κυβέρνησης στην Ορόμια Χάιλου Αντούγκνα και ο εκπρόσωπος του ομοσπονδιακού στρατού συνταγματάρχης Γκέτνετ Αντάνε δεν απάντησαν αμέσως όταν τους ζήτησε σχόλιο για τις πληροφορίες αυτές το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Το γραφείο της κρατικής Αιθιοπικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε πως έλαβε πληροφορίες για την επίθεση, διαβεβαιώνοντας ότι έχει αρχίσει έρευνα.

Με drone

Aλλος κάτοικος της περιοχής θεωρεί πως πιθανόν η επίθεση έγινε με τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα.

Last month, the second-highest level of political violence in Ethiopia was recorded in Oromia region, where the OLA/OLF-Shane clashed with government forces and Fano militias.https://t.co/IRXzK63PV1 pic.twitter.com/HIRubC6Kcx — Ethiopia Peace Observatory (EPO) (@ACLED_EPO) December 27, 2023

«Δεν ήταν ελικόπτερο. Δεν μπορούσαμε να το δούμε. Hταν πολύ μακριά και ο ήχος έμοιαζε σαν να προερχόταν από drone», ανέφερε.

Ο OLA γεννήθηκε όταν διασπάστηκε το Μέτωπο Απελευθέρωσης της Ορόμο (OLF), άλλοτε απαγορευμένο αντιπολιτευόμενο κόμμα, το οποίο επέστρεψε από την εξορία αφού ανέλαβε την εξουσία ο πρωθυπουργός Aμπι Aχμεντ το 2018.

An OLA/WBO fighter says they are around Sebeta, Finfine special zone – not far from the capital, Addis. #Ethiopia pic.twitter.com/5bgPzMMHiE — 𝓩𝓮𝓶𝓮𝓷𝓾 (@_Gojjam) December 28, 2023

Διαμαρτύρεται πως τα μέλη της φυλής Ορόμο περιθωριοποιούνται και παραμελούνται από το κράτος. Το OLF απέδωσε και αυτό τους θανάτους της Δευτέρας σε επιδρομή UAV, κάτι που αφήνει να εννοηθεί πως επρόκειτο για ενέργεια του στρατού.

Πηγή: ΑΠΕ