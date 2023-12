Το «αντίο» του Λημνιού στην Κολωνία: «Ευχαριστώ την ομάδα και τους φιλάθλους για τη στήριξή τους»

Ο Δημήτρης Λημνιός αποτελεί την πρώτη μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό στo μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου, με τους Πράσινους να ανακοινώνουν επίσημα την απόκτηση του Έλληνα μεσοεπιθετικού μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο διεθνής άσος αναμένεται να είναι στην Ελλάδα την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να ενσωματωθεί στις προπονήσεις του Τριφυλλιού και να είναι έτοιμος να αγωνιστεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Την μεταγραφή του Λημνιού ανακοίνωσε και η Κολωνία, με τον νέο παίκτη του Παναθηναϊκού να μιλάει στο επίσημο κανάλι του γερμανικού συλλόγου και να αποχαιρετά τους φίλους της ομάδας, ευχαριστώντας τους για την στήριξή τους όλο αυτό το διάστημα.

«Είναι πολύ σημαντικό για εμένα να μπορώ να παίξω στην ομάδα μου και να διεκδικήσω μια θέση στην Εθνική ομάδα. Η Ελλάδα έχει ακόμα ευκαιρία να παίξει στο Euro και θέλω να τη βοηθήσω να τα καταφέρει. Ανυπομονώ να παίξω ξανά στην πατρίδα μου. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα μου, όλους τους εμπλεκομένους και τους φιλάθλους για την υποστήριξή τους. Ελπίζω να τα πάει καλά η Κολωνία στο δεύτερο μισό της σεζόν ώστε να παραμείνει στην Bundesliga», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Λημνιός.

Dimitris Limnios has left #effzeh and joined Panathinaikos.

After three years and 15 appearances in red and white, Dimitris Limnios is heading back to Greece. We wish you all the best, Dimi! 👋

All infos 👉 https://t.co/WuYtdOJv9S pic.twitter.com/jong3Q4Lfc

— 1. FC Cologne (@fckoeln_en) December 29, 2023