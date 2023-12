Βουδαπέστη: Υπερχείλησε ο Δούναβης – Έφτασε στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας

Η Βουδαπέστη, η γραφική πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, βιώνει αυτή τη στιγμή μια αύξηση της στάθμης των υδάτων του ποταμού Δούναβη, ένα θέαμα που έχει να παρατηρηθεί από τις καταστροφικές πλημμύρες του 2013.

Η πόλη βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς ο ποταμός έχει υπερχειλήσει λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και του χιονιού, με αποτέλεσμα την αύξηση της στάθμης των υδάτων και το κλείσιμο ορισμένων χαμηλότερων αναχωμάτων και δημόσιων χώρων.

Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Υδάτων της Ουγγαρίας ανέφερε πως ο Δούναβης έφτασε στα 6,93 μέτρα αργά την Τετάρτη, κάτω από τα 8,91 μέτρα που είχαν καταγραφεί το 2013, όταν άρχισαν ακραίες πλημμύρες στην Κεντρική Ευρώπη μετά από έντονες βροχοπτώσεις στα τέλη Μαΐου.

The Danube is close to flooding in Budapest pic.twitter.com/XvcX5qTvEj

— Márta Pardavi (@martapardavi) December 26, 2023