Ιαπωνία: «Συγγνώμη» για τις 807 διαλυμένες χριστουγεννιάτικες τούρτες ζητά το Takashimaya

Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τους εκατοντάδες πελάτες του γνωστού πολυκαταστήματος Takashimaya στην Ιαπωνία, οι οποίοι περίμεναν πώς και πώς να παραλάβουν τη χριστουγεννιάτικη τούρτα φράουλας που είχαν παραγγείλει.

Αντ’ αυτού, παρέλαβαν ταλαιπωρημένες, σχεδόν διαλυμένες τούρτες και οι αναρτήσεις των απογοητευμένων πελατών, με την αντίστοιχη φωτογραφία, άρχισαν να πλημμυρίζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά τον σάλο, όπως αναφέρει το BBC, το ιαπωνικό πολυκατάστημα πολυτελείας ζήτησε συγγνώμη για την παράδοση των 807 διαλυμένων χριστουγεννιάτικων γλυκών.

Συνολικά παραδόθηκαν 2.900 τούρτες φράουλας ενόψει Χριστουγέννων, με τις 807 να φτάνουν στον προορισμό τους κατεστραμμένες, προκαλώντας αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αν και μόνο το 1% του πληθυσμού της Ιαπωνίας είναι χριστιανοί, πολλοί περισσότεροι γιορτάζουν τα Χριστούγεννα ανταλλάσσοντας δώρα και εορταστικά γεύματα με τους αγαπημένους τους.

Takashimaya Cakegate 2023: hundreds of people are reporting that the Christmas cake they ordered looks nothing like the picture pic.twitter.com/smYS1vDZFQ

— Spoon & Tamago (@Johnny_suputama) December 25, 2023