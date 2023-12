Δήμαρχος Τήλου: «Μέτρα συγκράτησης και αύξησης του μόνιμου πληθυσμού»

H δράση “GR-Eco Islands” βασίστηκε πάνω στο πείραμα της Τήλου, στον σχεδιασμό του, τα οφέλη για την κοινωνία αλλά και τις αστοχίες που είχε. Σήμερα η Τήλος, σύμφωνα με την δήμαρχο του νησιού, Μαρία Καμμά, κατέχει ακόμη έναν τίτλο: Αυτόν του πρώτου Πιστοποιημένου Δήμου Μηδενικών Αποβλήτων στην Ελλάδα ενώ είναι το πρώτο νησί παγκοσμίως που φέρει τη διαπίστευση αυτή (zero waste).

Νέα θητεία ξεκινά. Ποιες είναι οι προτεραιότητες της πενταετίας;

Ερώτηση παγίδα που χρειάζεται μεγάλη συζήτηση και ανάλυση. Δεν έχουμε όμως τον «χώρο», για αυτό θα τα αναφέρω επιγραμματικά:

Υγεία, αδιανόητο τα νησιά μας χωρίς γιατρούς

Παιδεία, δημόσια παιδεία, μονόδρομος για τα μικρά νησιά

Ακτοπλοϊκές Συγκοινωνίες, πλοία

Μέτρα συγκράτησης και αύξησης του μόνιμου πληθυσμού, με φορολογικά και επιχειρηματικά μέτρα

Έργα υποδομής

Επιτάχυνση και ολοκλήρωση των πολεοδομικών σχεδίων με αναγνωρίσεις των κοινόχρηστων δικτύων- μόνο έτσι θα μπορέσει να υπάρξει ανάπτυξη, με επενδύσεις

Όλα τα υπόλοιπα είναι υπόθεση των τοπικών κοινωνιών, αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από την εκάστοτε Κεντρική Πολιτεία… γιατί η τοπική κοινωνία, τουλάχιστον της Τήλου το έχει αποδείξει, ξέρει πως να βαδίζει προς την ανάπτυξη και μάλιστα με όρους βιωσιμότητας!

Ο πρώτος υβριδικός σταθμός στην Ευρώπη

Ποια «πράσινα» βήματα έχει κάνει μέχρι σήμερα η Τήλος;

Το 2018 ολοκληρώθηκε το πρωτοποριακό έργο Tilos Project, το οποίο ήταν ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020, εγκρίθηκε πρώτο ανάμεσα σε 87 ανταγωνιστικά έργα και εξασφάλισε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 11 εκ.ευρώ. Εκπροσώπησε την χώρα μας σε ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς και απέσπασε 4 βραβεία καθώς και ευρεία αναγνωσιμότητα και αποδοχή σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. H δράση “GR-Eco Islands” βασίστηκε πάνω στο πείραμα της Τήλου, πως σχεδιάστηκε, ποια ήταν τα οφέλη της κοινωνίας και ποιες οι αστοχίες…

Ο πρώτος υβριδικός στην Ευρώπη σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ με υπογεγραμμένη σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας είναι αυτός της Τήλου και αποτελείται από μια ανεμογεννήτρια ισχύος 800 κιλοβάτ, ένα φωτοβολταϊκό πάρκο 160 κιλοβάτ και μπαταρίες με αποθηκευτική ικανότητα 2,4 μεγαβατώρες.

Ακολούθησαν η ηλεκτροκίνηση, η δημοτική συγκοινωνία γίνεται με ηλεκτρικό λεωφορείο, η διαχείριση του δημόσιου ηλεκτροφωτισμού μέσα από το σύστημα του μικροδικτύου του έργου καθώς και η διαχείριση των υδάτινων πόρων του νησιού.

Τέλος και πολύ σημαντικό είναι η διαχείριση των απορριμμάτων που γίνεται στην Τήλο τα δύο τελευταία χρόνια με το πρόγραμμα just go zero tilos. Έχουμε καταφέρει μέσα από αυτό το πρόγραμμα να έχουμε 100% εκτροπή ταφής των απορριμμάτων μας και το ποσοστό μας στην ανακύκλωση αγγίζει το 90%!

Είστε η μακροβιότερη εν ενεργεία γυναίκα δήμαρχος. Υπάρχει συνταγή επιτυχίας;

Οι γυναίκες είμαστε περισσότερο οργανωτικές από τη φύση μας και θα έπρεπε να ήμασταν περισσότερες δημαρχίνες… εύχομαι να αλλάξει αυτό κάποια στιγμή… Συνταγή; Δουλειά, αγάπη για τον τόπο και τους ανθρώπους. Δε νομίζω να μπορούσα να θυσιάζω τόσα από την οικογενειακή και προσωπική μου ζωή εάν δεν ήταν το νησί μου στο επίκεντρο του αγώνα που δίνω…

*συνέντευξη στην Εύη Σαλτού