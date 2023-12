Συρία: 8 άμαχοι σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς της Τουρκίας σε περιοχή των Κούρδων

Οκτώ άμαχοι σκοτώθηκαν χθες Κυριακή από βομβαρδισμούς των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στη βορειοανατολική Συρία που ελέγχεται από τους Κούρδους, ανέφεραν οι τοπικές κουρδοσυριακές δυνάμεις και η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters).

Η Τουρκία είχε ανακοινώσει από το Σάββατο ότι θα προχωρούσε σε μια αεροπορική επιχείρηση «εναντίον τρομοκρατικών στόχων στη βόρεια Συρία και το Ιράκ», σε αντίποινα για τον θάνατο 12 στρατιωτικών της στο βόρειο Ιράκ, όπου διαθέτει στρατιωτικές βάσεις.

The dialysis center that serves kidney patients in the Qamishlo region was among the civilian service facilities subjected to barbaric attacks today by the Turkish occupation.

These brutal Turkish attacks amount to blatant war crimes amid suspicious international silence. pic.twitter.com/CwsGLw4O3M

— Farhad Shami (@farhad_shami) December 25, 2023