Δυο πόλεμοι το 2023 – Τι επιφυλάσσει για την ανθρωπότητα το 2024

Θα μπορούσε να ήταν απείρως χειρότερα. Όμως, η παραμονή στο χείλος του γκρεμού όλο το 2023, απλά μετέθεσε τις δύσκολες αποφάσεις για τις μεγάλες κρίσεις μέσα στο 2024. Ο κόσμος μετά την Covid-19 είναι εξαντλημένος σωματικά και ψυχικά, χωρίς μετρητά στην τσέπη και περισσότερο φορτωμένος από προβλήματα από ότι τα τελευταία χρόνια.

Πίσω και πάνω από αυτά μια υπερδύναμη χωρίς σθένος, γράφει το CNN, η οποία στην καλύτερη περίπτωση θα απασχολείται με τις προεδρικές εκλογές του επόμενου χρόνου, στη χειρότερη θα διαλύεται εκ των έσω από τις διαμάχες που αφορούν την ψήφο των πολιτών και τον πολιτικό εξτρεμισμό.

Το σενάριο με τις ΗΠΑ στρεφόμενες προς τα μέσα, στα δικά τους μεγάλα προβλήματα, αυξάνει τους εξωτερικούς κινδύνους που απειλούν ολόκληρη την ανθρωπότητα. Δηλαδή, αν από το γεωπολιτικό σκηνικό απουσιάζει η αμερικανική αντίδραση, θα τροφοδοτηθούν περαιτέρω οι αυταρχικές φιλοδοξίες ή ακόμη και μια ριζική ανατροπή της παγκόσμιας τάξης, εκτιμά το αμερικανικό δίκτυο. Και κάπως έτσι το 2024 θα μπορούσε να κάνει το 2023 να φαίνεται μια λογική και νηφάλια χρονιά.

Για τον Νικ Πάτον Γουόλς, βραβευμένο ανταποκριτή θεμάτων διεθνούς ασφάλειας του CNN με έδρα το Λονδίνο, στις ημέρες αυτές της αλλαγής από τη μία στην άλλη χρονιά ο κόσμος θα πρέπει να παρηγοριέται στη σκέψη ότι η κτηνώδης επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ και η άγρια αντεπίθεση του στη Γάζα δεν έχει ακόμη οδηγήσει στον περιφερειακό όλεθρο που πολλοί φοβούνταν από τη πρώτη στιγμή. Η Χεζμπολάχ που έχει τη στήριξη του Ιράν φαίνεται να περιορίζει για την ώρα την εμπλοκή της σε διαχειρίσιμες και προβλέψιμες ανταλλαγές πυρών γύρω από τα σύνορα μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Είναι αξιοσημείωτο ότι μια ομάδα που ιδρύθηκε, τουλάχιστον επιφανειακά, για να αντιστέκεται στην ισραηλινή κατοχή, αποφάσισε ότι ο θάνατος σχεδόν 20.000 κατοίκων της Γάζας – από τους οποίους μόνο το ένα τρίτο ήταν μαχητές, σύμφωνα με την εκτίμηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων- δεν άξιζε την παρέμβασή της.

Η Χεζμπολάχ μπορεί να είναι ακόμη εξαντλημένη από τους έμπειρους μαχητές που «ξόδεψε» στη Συρία και πέρα από αυτήν κατά την τελευταία δεκαετία και πιθανότατα έχουν λάβει λιγότερα μετρητά από το Ιράν τα τελευταία χρόνια. Η ηγεσία της μπορεί να υπολόγισε ότι μια σύγκρουση με το Ισραήλ θα πυροδοτούσε τον ευρείας κλίμακας βομβαρδισμό του Λιβάνου και θα καθιστούσε την ομάδα πολύ λιγότερο δημοφιλή στην πατρίδα της αφαιρώντας σημαντικό τμήμα της δύναμης της.

Ή μπορεί απλά για την ώρα να εκτιμήθηκε ότι μια σύγκρουση μεγάλης κλίμακας με το Ισραήλ δεν είναι προς το συμφέρον του βασικού υποστηρικτή της Χεζμπολάχ, του Ιράν. Η Τεχεράνη, σύμφωνα με τις περισσότερες αναλύσεις, δεν διέταξε, ούτε γνώριζε για την ύπουλη επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Το Ιράν, άλλωστε, εξακολουθεί να βασανίζεται από εσωτερικές διαφωνίες που είχαν χρόνια να εμφανιστούν στη χώρα, οικονομικές αναταραχές και προβληματισμούς μετά τον θάνατο του Ιρανού στρατιωτικού ηγέτη, υποστράτηγου και διοικητή των ειδικών δυνάμεων αλ-Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης για ειδικές επιχειρήσεις εκτός του Ιράν, Κασέμ Σολεϊμανί.

Το Ιράν γύρισε την πλάτη του στην πυρηνική συμφωνία που ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέλυσε. Εμπλουτίζει ουράνιο με ανησυχητικό ρυθμό, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες. Βρίσκεται ίσως σε ένα σημείο όπου ο χρόνος για να μπορεί να εμπλουτίσει αρκετό ουράνιο για ένα πυρηνικό όπλο να είναι μόλις 12 ημέρες, εκτιμούν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Συνεπώς το ερώτημα που εγείρεται είναι θα μπορούσε μια ιρανική πυρηνική βόμβα να είναι η επόμενη κρίση που θα πλήξει την περιοχή; Παραμένει η Χεζμπολάχ σε εφεδρεία για να απαντήσει αν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ επιτεθούν στους πυρηνικούς πόρους του Ιράν; Ή μήπως τα αυταρχικά κράτη της Μέσης Ανατολής είναι τόσο επικεντρωμένα στην ηρεμία, την ενότητα κατά του Ιράν και την οικονομική συνεργασία, ώστε ο παλαιστινιακός σκοπός να εγείρει τη συμπάθεια τους, όχι όμως και τη συνέργεια τους;

Η πρώτη απόφαση μείζονος ενδιαφέροντος για το 2024 μπορεί να προέλθει από την πιο δεξιά κυβέρνηση που είχε το Ισραήλ μέχρι σήμερα. Θα χρησιμοποιήσει άραγε το παραπάνω πλαίσιο τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και μακριά στις ΗΠΑ για να επιτεθεί στη Χεζμπολάχ; Ο λαός του Ισραήλ θυμωμένος ακόμη από την αιματηρή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου μπορεί να είναι έτοιμος για μεγαλύτερες απώλειες όταν η Χεζμπολάχ απαντήσει με καταιγισμό ρουκετών. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι όλες οι σχετικές δημοσκοπήσεις για τον πόλεμο στη Γάζα δείχνουν ότι όλοι οι Ισραηλινοί στηρίζουν τη συνέχιση του.

