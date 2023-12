Κίνα: Στους 149 οι νεκροί από τον σεισμό των 6,2 Ρίχτερ

Μια εβδομάδα μετά τον πιο φονικό σεισμό σχεδόν της τελευταίας δεκαετίας στην Κίνα, που έπληξε απομακρυσμένη, φτωχή βορειοδυτική περιοχή της χώρας της Ασίας, ο απολογισμός των θυμάτων έγινε βαρύτερος, φθάνοντας τους 149 νεκρούς, ενώ άλλοι δύο κάτοικοι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ (στη φωτογραφία του Reuters/Xiaoyu Yin, επάνω, ένας άνδρας περπατά στα συντρίμμια κατεστραμμένου σπιτιού).

Ο σεισμός έπληξε τις επαρχίες Γκανσού και Τσινγκάι, όπου ζουν πολλά μέλη της εθνικής μειονότητας Χούι, κατά πλειονότητα μουσουλμανικής.

Το βαρύτερο χτύπημα υπέστη η πρώτη επαρχία: πάνω από 200.000 σπίτια καταστράφηκαν και άλλα 15.000 είναι ετοιμόρροπα στην Γκανσού, σύμφωνα με τις πληροφορίες κινεζικών κρατικών μέσων ενημέρωσης.

Ο σεισμός εκτόπισε 145.000 κατοίκους, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 117 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 781, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς των αρχών, ως την 22η Δεκεμβρίου.

Στην Τσινγκάι, που γειτονεύει με την Γκανσού προς δυσμάς, έχασαν τη ζωή τους 32 άνθρωποι και άλλοι δύο αγνοούνταν ως τις 23:00 (τοπική ώρα· 15:00 ώρα Ελλάδας) χθες Κυριακή, σύμφωνα με κινεζικά ΜΜΕ.

Οι αρχές αποδίδουν το εύρος των καταστροφών του σεισμού στο μικρό εστιακό βάθος του. Ωστόσο ρόλο έπαιξε επίσης το ότι πολλά σπίτια στην περιοχή είχαν ανεγερθεί στο παρελθόν, ήταν φτιαγμένα από ξύλα και τούβλα, ή ξύλα και χώμα, και δεν ήταν κατά συνέπεια αντισεισμικά.

Η τραγωδία υπογράμμισε την ανάγκη να ενισχυθεί η αντισεισμική προστασία στις δυο επαρχίες, συμπλήρωσαν οι τοπικές αρχές.

Πρόκειται για τον πιο φονικό σεισμό στην ασιατική χώρα έπειτα από εκείνον στην επαρχία Γιουνάν (νοτιοδυτικά) το 2014, όταν οι αρχές καταμέτρησαν πάνω από 600 νεκρούς.

Οι ισχυροί και καταστροφικοί σεισμοί είναι μάλλον συχνοί στην Κίνα. Τον Αύγουστο, σεισμική δόνηση μεγέθους 5,4 βαθμών στην ανατολική Κίνα είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 23 άνθρωποι και να καταστραφούν δεκάδες κτίρια.

