Κίνα: Στους 148 αυξήθηκαν οι νεκροί από τα 6,2 Ρίχτερ – Δεκάδες χιλιάδες σε σκηνές εν μέσω πολικού ψύχους

Ο απολογισμός των θυμάτων του σεισμού που έπληξε τη Δευτέρα την Κίνα, του φονικότερου των τελευταίων σχεδόν δέκα ετών, έφθασε τους 148 χθες Παρασκευή, μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης, καθώς οι αρχές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην εξασφάλιση νέας στέγης για τους χιλιάδες εκτοπισμένους (στη φωτογραφία από το X, επάνω, αναζητώντας ζωή στα συντρίμμια).

Ο σεισμός, ο οποίος χτύπησε μερικά λεπτά πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (τοπική ώρα) σε περιοχή που βρίσκεται περίπου 1.300 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 117 ανθρώπους στην επαρχία Γκανσού και 31 στη γειτονική επαρχία Τσινγκάι, σύμφωνα με το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Στις δύο επαρχίες πάνω από 139.000 άνθρωποι διαμένουν, εν μέσω πολικού ψύχους, σε σκηνές και άλλα προσωρινά καταλύματα, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, που τόνισε πως πλέον οι προσπάθειες των αρχών στην Γκανσού επικεντρώνονται «στη μετακίνηση των σεισμοπαθών σε νέες κατοικίες» και στην προσφορά περίθαλψης στους τραυματίες.

Πάντως, σωστικά συνεργεία συνέχιζαν τις έρευνες για παγιδευμένα θύματα στην Τσινγκάι χθες Παρασκευή το πρωί, ανέφερε το CCTV.

A 6.2 magnitude earthquake occurred on the border of Qinghai-Tibetan provinces on December 18, killing at least 111 people and injuring 230 people. pic.twitter.com/w4B3XZl8zj

Στην επαρχία αυτή, στην κοινότητα Τζονγκτσουάν, άνθρωποι θάφτηκαν ζωντανοί στα συντρίμμια.

Σχεδόν 1.000 άνθρωποι τραυματίστηκαν και στις δύο επαρχίες που έπληξε ο σεισμός, ο οποίος είχε μέγεθος 5,9 βαθμών, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) και 6,2 σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές. Μετά τον κύριο σεισμό, καταγράφτηκαν εκατοντάδες μετασεισμικές δονήσεις.

New : 111 people have been killed and more than 200 have been injured after a 6.2-magnitude earthquake hit China’s #Gansu and #Qinghai provinces.#Earthquake #ChinaEarthquake pic.twitter.com/0UVibOR5hN

