Πόλεμος στη Γάζα: «Αν ο Ιησούς γεννιόταν σήμερα, θα γεννιόταν ανάμεσα στα ερείπια»

Στη Βηθλεέμ οι καμπάνες θα σημάνουν τα μεσάνυχτα στην Εκκλησία της Γεννήσεως, την Άγια Νύχτα, αλλά φέτος δεν θα υπάρχει χριστουγεννιάτικο δέντρο, δεν θα ακουστεί χαρμόσυνη μουσική, ούτε κάλαντα και κανένας Άγιος Βασίλης δεν θα μοιράζει καραμέλες στα παιδιά της Δυτικής Όχθης.

Αυτά έγραψε η αμερικανική εφημερίδα Washington Post περιγράφοντας το κλίμα στη Βηθλεέμ, όπου οι εκκλησιαστικοί ηγέτες ανακοίνωσαν την ακύρωση των δημόσιων χριστουγεννιάτικων εορτασμών φέτος σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον λαό της Γάζας.

Οι χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες θα περιοριστούν στη λατρεία και την προσευχή, χωρίς τα συνηθισμένα χριστουγεννιάτικα φώτα και το δέντρο.

«Αν ο Ιησούς γεννιόταν σήμερα, θα γεννιόταν στη Γάζα ανάμεσα στα ερείπια», δήλωσε ο κληρικός της Λουθηρανικής εκκλησίας της Βηθλεέμ, όπου η εικόνα του Θείου βρέφους στα ερείπια, κάνει τον γύρο του κόσμου.

Jesus Christ on a crucifix.. or, in a rubble. pic.twitter.com/KKUNyk5bf2

— Rue Mormill (@mormillrue) December 24, 2023