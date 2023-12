H εντυπωσιακή επίδοση του Ιντζάγκι στον πάγκο της Ίντερ

Η Ίντερ νίκησε χθες βράδυ την Λέτσε με 2-0 στο Τζουζέπε Μεάτσα και παρέμεινε στην κορυφή του Καμπιονάτο διατηρώντας την διαφορά 4 πόντων που την χωρίζει από την δεύτερη Γιουβέντους.

Αυτή ήταν η τέταρτη συνεχόμενη νίκη για τους Νερατζούρι, οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση και δείχνουν αποφασισμένοι να επιστρέψουν στην κορυφή του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Βέβαια με αυτό το αποτέλεσμα οι Κυπελλούχοι Ιταλίας σημείωσαν μια εκπληκτική επίδοση, καθώς αυτό ήταν το 25ο συνεχόμενο παιχνίδι στο οποίο η Ίντερ βρήκε δίχτυα, έχοντας τον ίδιο προπονητή στον πάγκο της.

Αυτό το σερί ξεκίνησε τον προηγούμενο Απρίλιο στην νίκη της Ίντερ με 3-0 επί της Έμπολι, ενώ το τελευταίο παιχνίδι που δεν σκόραραν με τον Σιμόνε Ιντζάγκι στον πάγκο τους ήταν στην ήττα με 1-0 από την Μόντσα την περσινή σεζόν.

