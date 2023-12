Ράτκλιφ: «Θέλουμε να επαναφέρουμε την Γιουνάιτεντ στην κορυφή»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπαίνει και επίσημα στην εποχή ιδιοκτησίας του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ.

Ο Βρετανός μεγιστάνας. όπως ανακοίνωσαν οι «Κόκκινοι Διάβολοι» αγόρασε το 25% των μετοχών του συλλόγου, με μοναδική του φιλοδοξία να είναι η επαναφορά της Γιουνάιτεντ στην κορυφή τόσο εντός, όσο και εκτός των συνόρων.

Ο CEO του ομίλου INEOS, θα αναλάβει τον έλεγχο του αθλητικού τμήματος της ομάδας χωρίς να φαίνεται να έχει σε πρώτο πλάνο την απομάκρυνση του Έρικ Τεν Χαγκ από τον πάγκο της ομάδας, παρά την άσχημη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο σύλλογος του Μάντσεστερ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ:

«Η κοινή μας φιλοδοξία είναι ξεκάθαρη: όλοι θέλουμε να δούμε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πίσω εκεί που ανήκουμε, στην κορυφή του αγγλικού, ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ως ντόπιο αγόρι και δια βίου υποστηρικτής του συλλόγου, είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να συμφωνήσουμε με το διοικητικό συμβούλιο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που μας αναθέτει τη διαχείριση των ποδοσφαιρικών λειτουργιών του συλλόγου.

Ενώ η εμπορική επιτυχία του συλλόγου διασφάλισε ότι υπήρχαν πάντα διαθέσιμα κεφάλαια για την κατάκτηση τροπαίων στο υψηλότερο επίπεδο, αυτή η δυνατότητα δεν έχει ξεκλειδωθεί πλήρως τον τελευταίο καιρό. Θα φέρουμε την παγκόσμια γνώση, τεχνογνωσία και ταλέντο από τον ευρύτερο όμιλο INEOS Sport για να βοηθήσουμε στην περαιτέρω βελτίωση του συλλόγου, παρέχοντας παράλληλα κεφάλαια που προορίζονται να επιτρέψουν μελλοντικές επενδύσεις στο Ολντ Τράφορντ.

Είμαστε εδώ με μακροπρόθεσμο πλάνο και αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις και σκληρή δουλειά μπροστά μας, τις οποίες θα προσεγγίσουμε με αυστηρότητα, επαγγελματισμό και πάθος. Είμαστε δεσμευμένοι να συνεργαστούμε με όλους στον σύλλογο – το διοικητικό συμβούλιο, το προσωπικό, τους παίκτες και τους οπαδούς – για να βοηθήσουμε την ομάδα να πάει μπροστά».

