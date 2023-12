Σάκης Ρουβάς: Έγινε… το δώρο της Κάτιας Ζυγούλη για τα Χριστούγεννα

Viral στο TikTok φαίνεται πως έχει γίνει η ιδέα να τυλίγεσαι σε χαρτί ως το απόλυτο δώρο Χριστουγέννων για τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Ο Σάκης Ρουβάς ήθελε να ακολουθήσει και εκείνος το challenge του TikTok και να γίνει το «δώρο» της συζύγου του, Κάτιας Ζυγούλη.

Ο κορυφαίος Έλληνας τραγουδιστής ξεκίνησε να ανοίγει ένα μεγάλο χαρτί περιτυλίγματος δώρου, ξάπλωσε πάνω του και άρχισε να τυλίγεται ως… δώρο.

«Έτοιμο το δώρο της Κάτιας για φέτος», γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Σάκης Ρουβάς, συνοδεύοντας το με τους ήχους του All i Want for Christmas is you και τους followers του να σχολιάζουν το βίντεο που θα γίνει viral.

Οι φετινές γιορτές βρίσκουν τον Σάκη Ρουβά δίπλα στην οικογένειά του, αλλά και στις εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας, εκεί όπου θα βρίσκεται στη σκηνή και για τις λαμπερές ημέρες που έρχονται.

