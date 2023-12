Βρυξέλλες: Αιφνιδιαστική στάση εργασίας στο αεροδρόμιο προκάλεσε χάος στις πτήσεις

Μεγάλη ταλαιπωρία περνούν ταξιδιώτες που ήθελαν να αναχωρήσουν από το αεροδρόμιο των Βρυξελλών, καθώς οι εργαζόμενοι στον βελγικό αερολιμένα έκαναν αιφνιδιαστικά στάση εργασίας.

Η στάση εργασίας διήρκεσε από τις 19:00 ως τις 21:00 (ώρα Ελλάδας), γεγονός που προκάλεσε χάος στο πρόγραμμα των πτήσεων. Μολονότι η στάση εργασίας έληξε, οι ταξιδιώτες ήταν αδύνατον να εξυπηρετηθούν εμπρόθεσμα υπό τα νέα δεδομένα που ανέκυψαν.

Έτσι, η υπεύθυνη εταιρεία ανακοίνωσε ότι εκείνο το δίωρο δεν θα πετούσαν τ’ αεροπλάνα, ενώ μετά από το τέλος της κινητοποίησης ο αερολιμένας ανακοίνωσε ότι ναι μεν ξανάρχισαν οι πτήσεις αλλά θα υπήρχαν καθυστερήσεις ή ακόμη και ακυρώσεις. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μεταξύ των ταξιδιωτών υπήρχαν κι Έλληνες πολίτες.

Γύρω στις 22:20 (ώρα Ελλάδας), «εγκλωβισμένοι» Έλληνες κατάφεραν να μπουν σε πτήση και ν’ αναχωρήσουν από τη βελγική πρωτεύουσα.

Update unannounced strike skeyes: air traffic has restarted, flights will depart or land with delays. We advise passengers to follow the information of their airline. We regret the impact of this action. More info: https://t.co/0FcxF5KJVA

— Brussels Airport (@BrusselsAirport) December 23, 2023