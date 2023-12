Απίστευτη ταλαιπωρία στο αεροδρόμιο του Μονάχου – Ανεστάλησαν και πάλι οι πτήσεις

Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζει το αεροδρόμιο του Μονάχου λόγω των σφοδρών χιονοπτώσεων και του παγετού. Για τους λόγους αυτούς, το αεροδρόμιο αναγκάστηκε να αναστείλει και πάλι σήμερα το πρωί τις πτήσεις λόγω του φαινομένου της παγωμένης βροχής.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου επιβεβαίωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο πως όλοι οι διάδρομοι είναι καλυμμένοι με πάγο εξαιτίας παγωμένης βροχής. Ως εκ τούτου δεν πραγματοποιούνται απογειώσεις και προσγειώσεις από την έναρξη της λειτουργίας του αεροδρομίου το πρωί στις 6 π.μ. (τοπική ώρα, 07:00 ώρα Ελλάδας) μέχρι τουλάχιστον τις 12:00 το μεσημέρι.

Ο προγραμματισμός των πτήσεων στον ιστότοπο του αεροδρομίου δείχνει πως όλες οι καταχωρισμένες πτήσεις έχουν ματαιωθεί ή αναβληθεί για αργότερα. «Θα διεξαχθούν επιχειρήσεις για να αφαιρεθεί ο πάγος κατά το πρώτο μισό της ημέρας. Το σχέδιο είναι να επαναληφθεί η αεροπορική κυκλοφορία από το μεσημέρι», αναφέρεται στον ιστότοπο του αεροδρομίου.

«Εντούτοις μπορεί κανείς να υποθέσει ότι η πλειονότητα των πτήσεων θα χρειαστεί επίσης να ματαιωθεί στη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας για λόγους ασφαλείας». Η νέα διακοπή των πτήσεων έρχεται μόλις 48 ώρες αφότου το αεροδρόμιο επανέλαβε τις επιχειρήσεις, αφού είχε κλείσει για δύο ημέρες εξαιτίας σφοδρών χιονοπτώσεων.

⚠️Announced freezing rain during the night: air traffic will be suspended until 12 noon on Tuesday, December 5

On Tuesday, 5.12. there will be no take-offs and landings from the start of operations at 6 a.m. until 12 noon. pic.twitter.com/R8SvSeNqJD

— Munich Airport (@MUC_Airport) December 4, 2023