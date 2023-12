Σε λευκό κλοιό η Κεντρική Ευρώπη – Χιλιάδες πόλεις χωρίς ρεύμα

Σε λευκό κλοιό έχουν περιέλθει πολλές περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης αυτο το σαββατοκύριακο, με τα ταξίδια να επηρεάζονται από την χειμερινή καταιγίδα στη νότια Γερμανία, σε τμήματα της Αυστρίας και της Ελβετίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Daily Mail, αφού αρχικά διεκόπη η εναέρια κυκλοφορία μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, το αεροδρόμιο του Μονάχου ανακοίνωσε αργότερα ότι οι πτήσεις ακυρώνονται μέχρι τις 6 το πρωί της Κυριακής. Άλλα αεροδρόμια της περιοχής, μεταξύ άλλων στη Ζυρίχη, ανακοίνωσαν επίσης καθυστερήσεις και ακυρώσεις που σχετίζονται με τις έντονες καιρικές συνθήκες.

So far holidays are great! Stuck in Munich airport due to snow. Probably 2 more days at the airport:) No way in and out. pic.twitter.com/awRUtOzkvn

— kuba sędziński (@ksedzinski) December 2, 2023