Μακελειό στην Πράγα: Βίντεο ντοκουμέντο από την έφοδο της αστυνομίας στο Πανεπιστήμιο

Νέο βίντεο για το μακελειό στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα, αυτή τη φορά από κάμερα αστυνομικών βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία της Τσεχίας, και φαίνεται όσα έχει καταγράψει η bodycam, αστυνομικού, ο οποίος ανήκε στην ομάδα που μπήκε στο Πανεπιστήμιο προκειμένου να σταματήσει τη φονική δράση του 24χρονου Ντέιβιντ Κόζακ.

Στο βίντεο φαίνονται οι αστυνομικοί να μπαίνουν στο κτίριο. Φωνάζουν σε κόσμο να φύγει και τον βοηθούν να το κάνει με ασφάλεια.

Ο δράστης πιθανότατα ήταν ήδη στους πιο πάνω ορόφους όταν πραγματοποιήθηκε η έφοδος της αστυνομίας. Όταν τον πλησίασαν οι αστυνομικοί, αυτοκτόνησε, αφού πρώτα είχε σκορπίσει τον θάνατο.

Στο βίντεο φαίνονται και τραυματίες τους οποίους παραλαμβάνει το ασθενοφόρο.

#WATCH 🔴 The Czech police have released operational footage captured during the shooting at Charles University.#shooting #Prague #CharlesUniversity pic.twitter.com/ptBEPk2eLh

— Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) December 22, 2023