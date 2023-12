Μακελειό στην Πράγα: Μαρτυρίες όσων κατάφεραν να σωθούν από τον δράστη – «Υπήρχε μόνο αίμα στο πανεπιστήμιο»

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού μέσα και έξω από το Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα, καθώς ακούστηκαν πυροβολισμοί στο σημείο το απόγευμα της Πέμπτης, προκαλώντας χάος και φόβο σε μια περιοχή γεμάτη ντόπιους και τουρίστες.

Ο 24χρονος Ντέιβιντ Κόζακ άνοιξε πυρ παίρνοντας τη ζωή 14 ανθρώπων και τραυματίζοντας 24, εκ των οποίων οι 9 πολύ σοβαρά.

Οι πυροβολισμοί άρχισαν λίγο αφότου ο Jakob Weizman, δημοσιογράφος και μεταπτυχιακός φοιτητής στο πανεπιστήμιο, έφτασε για να δώσει εξετάσεις στην αλβανική γλώσσα.

Ήταν μόνο αυτός και ο καθηγητής στο μικρό δωμάτιο, όπως είπε. «Κατά τη διάρκεια της εξέτασης άκουσα πυροβολισμούς και άκουσα ουρλιαχτά» θυμάται ο ίδιος.

Και οι δύο πάγωσαν, χωρίς να ξέρουν τι να κάνουν. «Τελικά άρχισε να εμφανίζονται περιπολικά της Αστυνομίας και ακούστηκαν κι άλλοι πυροβολισμοί και ουρλιαχτά» περιγράφει.

Κλείδωσε την πόρτα της τάξης και έστησε ένα αυτοσχέδιο οδόφραγμα, σπρώχνοντας μανιωδώς τραπέζια, καρέκλες και ό,τι άλλο μπορούσε να βρει στην πόρτα.

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive.

Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell. pic.twitter.com/wYyhOe5U6p

— Jakob Weizman (@jakobweizman) December 21, 2023