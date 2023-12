Ιράκ: Εκτόξευση ρουκέτας εναντίον βάσης των ΗΠΑ ενώ η Νούλαντ επισκέπτεται τη Βαγδάτη

Ρουκέτα εκτοξεύθηκε εναντίον της αεροπορικής βάσης Αιν αλ Ασαντ του Ιράκ (χάρτης, επάνω, από το X) χθες Τετάρτη, χωρίς να υπάρξουν θύματα ούτε ζημιές, ανακοίνωσε το μικτό διοικητήριο του στρατού των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, η CENTCOM (Central Command, «Κεντρική Διοίκηση»).

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, οι αμερικανικές δυνάμεις στη βάση αυτή εντόπισαν το σημείο απ’ όπου εκτοξεύθηκε το βλήμα και ενημέρωσαν τις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες κατόπιν προχώρησαν στην κατάσχεση φορτηγού στο οποίο ήταν εγκατεστημένος μηχανισμός εκτόξευσης «πέντε ρουκετών 122 χιλιοστών».

At approximately 7:30 a.m. (Iraq time) on Dec. 20, a 122mm rocket was fired at al Assad Air Base in Iraq – there were no injuries or damage caused. Combined Joint Task Force – Operation Inherent Resolve located the point of origin and passed the location to the Iraqi Security… pic.twitter.com/Jj3ekol4Re

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 21, 2023