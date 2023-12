Συνετρίβη ελικόπτερο που μετέφερε δημοσιογραφική ομάδα στο Νιου Τζέρσεϊ

Ένα ειδησεογραφικό ελικόπτερο συνετρίβη το βράδυ της Τρίτης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο πιλότος και ένας φωτογράφος.

Το αεροσκάφος Action News Helicopter Chopper 6 κατέπεσε σε μια δασώδη περιοχή στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ λίγο μετά τις 8 το βράδυ.

Ο πιλότος και ο φωτογράφος ήταν τα μόνα άτομα που επέβαιναν στο επταθέσιο αεροσκάφος και επέστρεφαν από μια αποστολή στην ακτή του Τζέρσεϊ.

Τα αίτια της συντριβής ερευνώνται. Οι ταυτότητες των θυμάτων δεν έγιναν αμέσως γνωστές.

An investigation is underway after Action News’ helicopter Chopper 6 crashed in a wooded area of Burlington County, New Jersey on Tuesday night. https://t.co/bbwFDZGX36

— Action News on 6abc (@6abc) December 20, 2023