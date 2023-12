ΗΠΑ: Αστυνομικός σώζει στο παρά πέντε γυναίκα από φλεγόμενο φορτηγάκι στο Μίσιγκαν

Ένα συγκλονιστικό βίντεο κατεγράφη από περιπολικό της Αστυνομίας στην πολιτεία Μίσιγκαν των ΗΠΑ.

Όπως θα δείτε στο οπτικό υλικό φαίνεται καρέ καρέ η διάσωση ηλικιωμένης από ένα φλεγόμενο φορτηγάκι που είχε προσκρούσει σε διαχωριστική νησίδα.

«Υπήρχαν φλόγες στην περιοχή της καρότσας του φορτηγού και στη συνέχεια ο χώρος του κινητήρα είχε μόλις αρχίσει να παίρνει φωτιά» περιέγραψε ο αστυνομικός που έσωσε την οδηγό.

Ο ίδιος ήταν ο πρώτος που έφτασε στο σημείο και σε μεγάλο βαθμό είναι ο λόγος που η γυναίκα βρίσκεται αυτή τη στιγμή εν ζωή.

Το βίντεο τον δείχνει να φτάνει στο κάθισμα του οδηγού και να προσπαθεί να τραβήξει την ηλικιωμένη. Στην αρχή, εκείνη δεν κουνιόταν, επιλέγοντας αντ’ αυτού να αρπάξει το τιμόνι.

A Michigan police officer is being hailed as a hero for saving a woman’s life after he pulled her from a burning vehicle. https://t.co/WWPwoxpgWV pic.twitter.com/itszVFaB7h

— ABC News (@ABC) December 20, 2023