Σοκαριστικό βίντεο: Οι κραυγές του Νεϊμάρ κατά την θεραπεία στο γόνατό του (vid)

Ο Νεϊμάρ αυτή την περίοδο βρίσκεται σε φάση αποθεραπείας, μετά τον νέο σοβαρό τραυματισμό στο γόνατό του, που θα τον αφήσει εκτός αγωνιστικών χώρων για διάστημα 10 μηνών, με αποτέλεσμα να απουσιάσει οριστικά από το επερχόμενο Copa America που θα πραγματοποιηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Ο Βραζιλιάνος άσος πήρε αυτή τη απόφαση για να μείνει εκτός από τη διοργάνωση, έτσι ώστε να επανέλθει πλήρως για να είναι σε θέση να προσφέρει στην Αλ Χιλάλ.

«Δεν θα υπάρχει χρόνος, είναι πολύ νωρίς, δεν έχει νόημα να παραλείπουμε βήματα για να ανακάμψουμε νωρίτερα και να παίρνουμε περιττά ρίσκα. Περιμένουμε ότι θα είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αρχή της σεζόν του 2024 στην Ευρώπη, που είναι τον Αύγουστο. Πρέπει να κάνουμε υπομονή. Το να μιλάμε για επιστροφή πριν από εννέα μήνες είναι πρόωρο. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τον χρόνο που χρειάζεται για να χτίσει το σώμα αυτόν τον σύνδεσμο. Η προσδοκία είναι ότι μετά από αυτό το διάστημα, θα έχει αναρρώσει σε υψηλό επίπεδο».

Βγήκε μάλιστα ένα χαρακτηριστικό βίντεο από τις θεραπείες που κάνει ο Νεϊμάρ, για να μπορέσει να επανέλθει, με τον ίδιο να ουρλιάζει από τον πόνο, σε κάθε άγγιγμα του φυσιοθεραπευτή του στο γόνατο του αριστερού του ποδιού.

Neymar in tears as he continues his recovery from his ACL injurypic.twitter.com/ZMu2zXr1Ua

— Total Football (@TotalFootbol) December 20, 2023