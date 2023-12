Η Λίβερπουλ είπε στα παιδιά «You ‘ll never walk alone»

Η σύνδεση των ομάδων με τις πόλεις που εδρεύουν είναι ξεχωριστή και πολλές φορές δημιουργεί ένα μοναδικό «δέσιμο» ανάμεσα στους οπαδούς και τον σύλλογο.

Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Λίβερπουλ και τις γιορτινές αυτές μέρες, οι «κόκκινοι» δεν ξέχασαν τα μικρά παιδιά που νοσηλεύονται στο παιδιατρικό νοσοκομείο της πόλης.

Ο Γιούργκεν Κλοπ και οι παίκτες του επισκέφτηκαν τα παιδιά και τις οικογένειες τους στο Alder Hey children Hospital, στέλνοντας ένα ξεχωριστό μήνυμα.

Οι «κόκκινοι» πήγαν δώρα στα παιδιά, συνομίλησαν μαζί τους, έβγαλαν φωτογραφίες και τα χαμόγελα στα πρόσωπα των μικρών ασθενών και των γονιών τους, φανερώνουν πόσο σημαντική ήταν αυτή η κίνηση από πλευράς ομάδας του λιμανιού.

Ο τεχνικός της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ αναφέρθηκε στην σημασία που έχει η επίσκεψη της ομάδας του στο νοσοκομείο, για να δώσουν χαρά στα μικρά παιδιά, ενώ και οι ποδοσφαιριστές των «κόκκινων» μίλησαν για ξεχωριστές στιγμές γεμάτες συγκίνηση.

Η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου ανέβασε στο Χ ένα βίντεο με στιγμιότυπα από την επίσκεψη του Κλοπ και των παικτών στο νοσοκομείο, με τον Γερμανό τεχνικό να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην αξία της παρουσίας των παικτών στο Alder Xey, ειδικά αυτές τις μέρες.

It’s always a special time when we get to visit the brave patients, families, and brilliant staff at @AlderHey Children’s Hospital ❤️ pic.twitter.com/hY4THcqjoB

— Liverpool FC (@LFC) December 19, 2023