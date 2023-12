Κασσελάκης: Υπάρχει συμφωνία Ελλάδας – Πακιστάν για μετανάστευτη 500.000 εργατών;

Να πάρει θέση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το εάν υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Πακιστάν για να έρθουν 500.000 εργάτες στη χώρα ώστε να δουλέψουν στον τομέα των κατασκευών ζητεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Στέφανος Κασσελάκης.

Σημειώνεται ότι η υπόθεση ξεκίνησε όταν ειδικός σύμβουλος του πρωθυπουργού του Πακιστάν για θέματα Εργασίας Jawad Sohrab, τόνισε σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) ότι τις «επόμενες ημέρες θα υπογράψουμε μια συμφωνία G2G με την Ελλάδα, η οποία θα ξεκλειδώσει τεράστιες ευκαιρίες εργασίας στην Ελλάδα για τους Πακιστανούς μας», έπειτα από συνάντηση που είχε με τον υπουργό Εργασίας Άδωνι Γεωργιάδη.

«Η συνάντησή μου με τον Έλληνα υπουργό Εργασίας Άδωνι Γεωργιάδη ήταν εξαιρετικά παραγωγική στην εξερεύνηση ισχυρών συνεργασιών. Εστιάζουμε στην κάλυψη της ανάγκης της Ελλάδας για 500.000 ειδικευμένους εργάτες, ιδιαίτερα στον τομέα των κατασκευών. InShaAllah (σ.σ. Θέλημα Θεού) τις επόμενες ημέρες θα υπογράψουμε μια συμφωνία G2G με την Ελλάδα, η οποία θα ξεκλειδώσει τεράστιες ευκαιρίες εργασίας στην Ελλάδα για τους Πακιστανούς μας», ανέφερε συγκεκριμένα ο ειδικός σύμβουλος του πρωθυπουργού του Πακιστάν.

My meeting with the Greek Labour Minister @AdonisGeorgiadi was extremely productive in exploring strong collaborations. We’re focused on fulfilling Greece’s need for 500,000 skilled workers, particularly in construction. InShaAllah in the coming days we will sign a G2G agreement… pic.twitter.com/OmD9zqqYjL

— Jawad Sohrab (@JawadSohrab) December 19, 2023