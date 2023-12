Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τον Μάθιου Πέρι: «Δεν ήταν ευτυχισμένος στα ‘Φιλαράκια’»

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ μίλησε για τον μακροχρόνιο φίλο του Μάθιου Πέρι και τον πρόωρο και τραγικό θάνατό του στα 54 του χρόνια.

Ο λαμπερός ηθοποιός προωθούσε τη νέα του ταινία The Boys In The Boat όταν μίλησε για τον Μάθιου Πέρι σε συνέντευξή του στο Deadline.

Δεν ήταν ευτυχισμένος. Δεν του έφερε χαρά, ευτυχία ή ειρήνη

Αποκάλυψε ότι γνώριζε τον Μάθιου Πέρι από τα 16 του χρόνια και πως ήταν φίλοι για πολλά χρόνια.

Παραδέχτηκε επίσης ότι η σημαντική επιτυχία του Μάθιου Πέρι στα «Φιλαράκια» δεν του έφερε χαρά, ευτυχία ή ειρήνη.

«Δεν ήταν ευτυχισμένος. Δεν του έφερε χαρά, ευτυχία ή ειρήνη» είπε χαρακτηριστικά ο Τζορτζ Κλούνεϊ στη διάρκεια της συνέντευξής του, προσθέτοντας πως το μεγαλύτερο όνειρό του ήταν να πρωταγωνιστήσει σε μια κωμική σειρά.

«Γνώρισα τον Ματ όταν ήταν 16 ετών. Παίζαμε μαζί paddle tennis. Ήταν περίπου 10 χρόνια μικρότερός μου. Και ήταν ένα υπέροχο και πολύ πολύ αστείο παιδί», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

«Θα ήταν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στη γη»

«Ήταν παιδί και το μόνο που μας έλεγε στον Richard Kind, τον Grant Heslov κι εμένα ήταν ότι θέλει να παίξει σε μια κωμική σειρά και θα ήταν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στη γη. Και μπήκε σε μια από τις καλύτερες όλων των εποχών», σημείωσε ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και ο Μάθιου Πέρι έγιναν διάσημοι ταυτόχρονα, κάνοντας το ντεμπούτο τους το 1994. Ο ένας πρωταγωνιστούσε στο ER και ο άλλος στα Φιλαράκια, με τις δύο σειρές να προβάλλονται στην prime time ζώνη.

«Ήμασταν στη Warner Brothers, ο ένας δίπλα στον άλλο. Ήταν δύσκολο να παρακολουθήσουμε γιατί δεν ξέραμε τι συνέβαινε. Ξέραμε απλά ότι δεν ήταν χαρούμενος. Δεν είχα ιδέα ότι έπαιρνε 12 Vicodin την ημέρα και όλα αυτά που έλεγε, όλα αυτά τα σπαρακτικά πράγματα» συμπλήρωσε ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναφερόμενος στην αυτοβιογραφία του Μάθιου Πέρι «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing».

«Και αυτό απλώς λέει ότι η επιτυχία και τα χρήματα και όλα αυτά τα πράγματα δεν σου φέρνουν αυτόματα την ευτυχία. Πρέπει να είσαι ευχαριστημένος με τον εαυτό σου και τη ζωή σου», συνέχισε ο Τζορτζ Κλούνεϊ.