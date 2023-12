Ερντογάν: O Όρμπαν τον περίμενε με επιβήτορα – Ανταπέδωσε με δώρο «100 αλόγων» ο Τούρκος πρόεδρος

Με ένα καθαρόαιμο αριστοκρατικό άλογο περίμενε ο Βίκτορ Όρμπαν τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στη Βουδαπέστη τη Δευτέρα με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων των δύο χωρών.

Ο Ερντογάν, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυγό του Εμινέ και εξέχοντες υπουργούς της κυβέρνησής του έγινε δεκτός στην Πλατεία Ηρώων, χαιρέτησε την τιμητική φρουρά στα ουγγρικά, αφού ακούστηκαν οι ύμνοι των δύο χωρών.

Στο πλαίσιο της τελετής, ο Ερντογάν κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες παρακολούθησαν τη στρατιωτική παρέλαση και σύστησαν τις αντιπροσωπείες τους ο ένας στον άλλον.

Μάλιστα σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Βίκτορ Ορμπαν έκανε ειδική αναφορά στον επιβήτορα που έκανε δώρο στον Τούρκο πρόεδρο. «Ένα δώρο από ένα έθνος ιππέων σε ένα έθνος ιππέων: ο επιβήτορας του εκτροφείου Mezőhegyes, ο αρχηγός Lord», έγραψε χαρακτηριστικά.

Βέβαια, κι ο Τούρκος πρόεδρος δεν έμεινε με άδεια χέρια, καθώς δώρισε στον Ούγγρο πρωθυπουργό ένα Togg, το τουρκικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο ιπποδύναμης 100 ίππων για την 100η επέτειο των σχέσεων των δύο χωρών.

A black horse and an electric car were among the gifts exchanged by Hungary’s Prime Minister Viktor Orban and Turkey’s President Recep Tayyip Erdogan during a state visit. pic.twitter.com/eJ9mz1TieI

— DW News (@dwnews) December 18, 2023