Πέταξε παγάκια στον ράπερ, την ανέβασε στη σκηνή και την ξυλοκόπησαν – Σοκαριστικές εικόνες

Η κίνηση του ράπερ Blueface να φωνάξει στη σκηνή μια κοπέλα η οποία του είχε πετάξει παγάκια δίνοντας εντολή στην ομάδα ασφαλείας του να την ξυλοκοπήσει έχει προκαλέσει αίσθηση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Στο βίντεο από το επεισόδιο που διαδραματίστηκε το Σαββατοκύριακο στο Λος Άντζελες φαίνεται ο ράπερ Blueface αρχικά να φωνάζει σε μια κοπέλα «μου πετάς διάφορα; Έλα εδώ πάνω».

Όταν η κοπέλα αρνήθηκε ότι ήταν εκείνη που πέταξε τα παγάκια ο ράπερ επέμεινε. «Αλήθεια; Δεν πέταξες τίποτα; Είσαι η μοναδική με ποτήρι με παγάκια».

Rapper Blueface invites a woman on stage only for her to get jumped.pic.twitter.com/xTGXGRO0Kj

— X Lounge (@xlovnge) December 19, 2023