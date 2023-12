Η FIFA ανακοίνωσε το νέο φορμάτ για το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων από το 2025

Η FIFA με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό το νέο φορμάτ με το οποίο θα διεξάγεται από το καλοκαίρι του 2025 και στο εξής το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων.

Το Συμβούλιο της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας συνεδρίασε πριν από τους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων FIFA 2023 στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας κι έλαβε αποφάσεις σε σχέση με τη πρώτη αντίστοιχη διοργάνωση η οποία θα αποτελείται από 32 ομάδες και θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2025.

Η επίσημη ονομασία της διοργάνωσης θα είναι Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων FIFA και θα συμμετέχουν σύλλογοι από κάθε μία από τις έξι συνομοσπονδίες.

«Στο ΔΣ επιβεβαιώθηκε ομόφωνα η μεθοδολογία κατάταξης συλλόγων, βάσει των κριτηρίων που υπήρξαν τις τέσσερις τελευταίες σεζόν. Τρεις βαθμοί για τη νίκη, ένας για την ισοπαλία, τρεις βαθμοί για την πρόκριση σε κάθε στάδιο της διοργάνωσης.

Στην περίπτωση των ευρωπαϊκών συλλόγων, δεδομένου ότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί τρεις σεζόν και μια πλήρης φάση των ομίλων της τέταρτης σεζόν του UEFA Champions League και δεδομένου ότι η UEFA διαθέτει ένα υπάρχον σύστημα συντελεστών συλλόγων, οι τρέχουσες αρχές μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του συντελεστή συλλόγων της UEFA, σε σχέση με αγώνες στο UEFA Champions League, θα εφαρμοστεί μόνο κατ’ εξαίρεση για τον καθορισμό της κατάταξης των ευρωπαϊκών συλλόγων για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων FIFA 2025.

Ως εκ τούτου, η εγκεκριμένη μεθοδολογία για την κατάταξη των ευρωπαϊκών ομάδων έχει ως εξής:

Δύο βαθμοί για νίκη, ένας για ισοπαλία, τέσσερις για την πρόκριση στη φάση των ομίλων, πέντε βαθμοί για την πρόκριση στους 16, ένας βαθμός για πρόκριση στη συνέχεια.

Με βάση τα αποτελέσματα των αντίστοιχων διοργανώσεων ηπειρωτικών συλλόγων, έχουν ήδη προγραμματιστεί να λάβουν μέρος οι ακόλουθοι σύλλογοι:

ΑΦΡΙΚΗ – 4 ομάδες

Μονοπάτι πρωταθλητών (CAF Champions League) – 3 ομάδες

1. 2020/21 και 2022-23: Αλ Αχλί (Αίγυπτος)

2. 2021/22: Ουιντάντ (Μαρόκο)

3. 2023/24: Μέσω κατάταξης

4. Ranking

ΑΣΙΑ – 4 ομάδες

Μονοπάτι πρωταθλητών (AFC Champions League) – 3 ομάδες

1. 2021: Αλ Χιλάλ (Σαουδική Αραβία)

2. 2022: Ουράβα Ρεντ Ντάιμοντς (Ιαπωνία)

3. 2023/24: Μέσω κατάταξης

4. Ranking

ΕΥΡΩΠΗ – 12 ομάδες

Μονοπάτι πρωταθλητών (UEFA Champions League) – 4 ομάδες

1. 2020/21: Τσέλσι (Αγγλία)

2. 2021/22: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

3. 2022/23: Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)

4. 2023/24: Μέσω κατάταξης

Μέσω ranking – 8 ομάδες

5. Μπάγερν (Γερμανία)

6. Παρί Σ.Ζ. (Γαλλία)

7. Ίντερ (Ιταλία)

8. Πόρτο (Πορτογαλία)

9. Μπενφίκα (Πορτογαλία)

10. Ranking

11. Ranking

12. Ranking

ΒΟΡΕΙΑ & ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ, ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ – 4 ομάδες

Μονοπάτι πρωταθλητών (Κύπελλο Πρωταθλητριών Concacaf)

1. 2021: Μοντερέι (Μεξικό)

2. 2022: Σιάτλ (ΗΠΑ)

3. 2023: Λεόν (Μεξικό)

4. 2024: Ranking

ΩΚΕΑΝΙΑ – 1 ομάδα

Μέσω κατάταξης

1. Όκλαντ Σίτι (Νέα Ζηλανδία)

Ενώ η διοργάνωση του OFC Champions League για το 2024 απομένει να διεξαχθεί, από τις ομάδες που ενδέχεται να συμμετάσχουν, δεν υπάρχει καμία μαθηματική δυνατότητα για κανέναν να ξεπεράσει την Όκλαντ Σίτι, με βάση τους βαθμούς που κέρδισε αυτή η ομάδα κατά την περίοδο των προκριματικών μέχρι σήμερα.

ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ – 6 ομάδες

Μονοπάτι πρωταθλητών (CONMEBOL Libertadores) – 4 ομάδες

1. 2021: Παλμέιρας (Βραζιλία)

2. 2022: Φλαμένγκο (Βραζιλία)

3. 2023: Φλουμινένσε (Βραζιλία)

4. 2024: Μέσω κατάταξης

Μέσω ranking – 2 ομάδες

5. Ranking

6. Ranking

Οι ημερομηνίες του τουρνουά επιβεβαιώθηκαν

Η πρώτη έκδοση του τουρνουά θα πραγματοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 13 Ιουλίου 2025. Αυτές οι ημερομηνίες έχουν οριστεί για να διασφαλιστεί ότι ο προγραμματισμός του τουρνουά είναι αρμονικά ευθυγραμμισμένος με το Διεθνές Ημερολόγιο Αγώνων, ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος μεταξύ του τελικού του τουρνουά και της έναρξης του τη σεζόν σε πολλά εγχώρια πρωταθλήματα παγκοσμίως και λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να διασφαλιστούν τουλάχιστον τρεις ημέρες ανάπαυσης μεταξύ των αγώνων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευημερία των παικτών.

Μορφή τουρνουά

Η μορφή του διαγωνισμού επιβεβαιώθηκε ως εξής:

Μια φάση ομίλων που αποτελείται από οκτώ ομίλους των τεσσάρων ομάδων ανά όμιλο που παίζουν ένα παιχνίδι μεταξύ τους.

Οι δύο πρώτες ομάδες ανά όμιλο προκρίνονται στους 16

Απευθείας φάση νοκ άουτ ενός αγώνα από τον γύρο των 16 έως τον τελικό

Χωρίς πλέι οφ για τρίτη θέση

Επομένως, ο διαγωνισμός θα ακολουθεί την ίδια μορφή με το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2022 και το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών FIFA 2023, με την εξαίρεση ότι δεν θα διεξαχθούν πλέι οφ για την τρίτη θέση.

«Οι σύλλογοι διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA 2025 θα είναι ένα σημαντικό ορόσημο για την παροχή σε συλλόγους από όλες τις συνομοσπονδίες ένα κατάλληλο στάδιο στο οποίο θα λάμψουν στο υψηλότερο επίπεδο του παιχνιδιού», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο. .

Διηπειρωτικό Κύπελλο FIFA που θα παίζεται κάθε χρόνο από το 2024

Μετά την έγκριση από το Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2023 μιας ετήσιας διασυλλογικής διοργάνωσης της FIFA από το 2024, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι πρωταθλητές της συνομοσπονδίας κορυφαίων συλλόγων και ολοκληρώνεται με έναν τελικό σε ουδέτερο χώρο μεταξύ των νικητών του UEFA Champions League και των νικητών ενός διηπειρωτικού πλέι οφ μεταξύ συλλόγων. Από τις υπόλοιπες συνομοσπονδίες συμφωνήθηκε η επίσημη ονομασία του διαγωνισμού να είναι η FIFA Intercontinental Coupe.

Για να ενισχυθούν οι ηπειρωτικοί αθλητικοί ανταγωνισμοί και να δημιουργηθεί ένας ετήσιος τίτλος κύρους για όλα τα στάδια της διοργάνωσης, το Διηπειρωτικό Κύπελλο FIFA θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Στάδιο Α: Αυτό το στάδιο του διαγωνισμού θα έχει δύο γύρους. Στον πρώτο γύρο, σε εναλλασσόμενη βάση, οι νικητές του AFC Champions League ή οι νικητές του CAF Champions League θα παίξουν στο γήπεδο της έδρας τους με τους νικητές του OFC Champions League. Οι νικητές αυτού του γύρου θα παίξουν είτε με τους νικητές του AFC Champions League είτε με τους νικητές του CAF Champions League στον τελικό γύρο. Η πρώτη έκδοση θα δει την ταυτότητα της ομάδας AFC ή CAF στον πρώτο γύρο να καθορίζεται από κλήρωση και τα δικαιώματα φιλοξενίας για τον πρώτο γύρο και τον τελικό γύρο μοιράζονται ανάλογα μεταξύ των αντίστοιχων ομάδων AFC και CAF, οπότε κάθε ομάδα θα παίξει έναν αγώνα στο γήπεδο της έδρας τους. Τα δικαιώματα φιλοξενίας για τον πρώτο και τον τελικό γύρο θα εναλλάσσονται κάθε χρόνο στη συνέχεια.

Στάδιο Β: Οι νικητές του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Concacaf θα παίξουν με τους νικητές του CONMEBOL Libertadores σε ένα μόνο σκέλος στο εντός έδρας γήπεδο ενός από τους συλλόγους, με τους γηπεδούχους της πρώτης έκδοσης να καθορίζονται με ισοπαλία και τα δικαιώματα φιλοξενίας να εναλλάσσονται κάθε χρόνο στη συνέχεια.

Play-off: Οι νικητές και των δύο προηγούμενων σταδίων θα παίξουν μεταξύ τους τις ημέρες πριν τον τελικό, στην ίδια ουδέτερη έδρα που φιλοξενεί τον τελικό.

Τελικός: Οι νικητές των play-off θα παίξουν με τους νικητές του UEFA Champions League σε ουδέτερη έδρα, με τους νικητές να στέφονται πρωταθλητές για εκείνη τη χρονιά.

Για την εναρκτήρια έκδοση του διαγωνισμού το 2024, επιβεβαιώθηκαν οι ακόλουθες ημερομηνίες:

Τα πρώτα στάδια θα προγραμματιστούν από τη FIFA σε συνεννόηση με τους συλλόγους και τις συνομοσπονδίες

Τα πλέι οφ θα διεξαχθούν στις 14 Δεκεμβρίου 2024 σε ουδέτερη τοποθεσία

Ο τελικός θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου 2024 στην ίδια ουδέτερη τοποθεσία.

