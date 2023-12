Ο Άκπομ, τα τρία ρεκόρ και το 6-7-1 απέναντι στην ΑΕΚ (pics+vids)

Μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του στη φετινή σεζόν πραγματοποίησε ο Τσούμπα Άκπομ στην αναμέτρηση του Αγιαξ με την ΑΕΚ για την 6η και τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Europa League.

Ο Βρετανός επιθετικός της ολλανδικής ομάδας σκόραρε το πρώτο (5’) και το τρίτο γκολ (56’) του Αίαντα και βοήθησε τον Αγιαξ να φτάσει στο 3-1 απέναντι στην Ενωση και να πάρει την πρόκριση στην ενδιάμεση φάση του Europa Conference League.

Τρία ρεκόρ έκανε ο Βρετανός στο παιχνίδι με την Ενωση.

Με αυτά τα δύο γκολ που πέτυχε απέναντι στην ΑΕΚ έφτασε στα 8 στη φετινή σεζόν σε 17 αναμετρήσεις σε Eredivisie και Europa League, με τον 28χρονο επιθετικό να βάζει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στην πρόκριση της ολλανδικής ομάδας.

Το γκολ που πέτυχε ο Τσούμπα Ακπομ στο 4:02 της αναμέτρησης με την Ενωση μάλιστα ήταν το γρηγορότερο γκολ του Αγιαξ σε ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά το γκολ που είχε βάλει ο Λουίς Σουάρες τον Οκτώβριο του 2009 (2:20’) απέναντι στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

4:02 – After just 4 minutes and 2 seconds, Chuba Akpom scored @AFCAjax‘ earliest home goal in major European competition since Luis Suárez against Dinamo Zagreb in October 2009 (2 minutes and 20 seconds). Choo-choo. pic.twitter.com/Pgq8e3zsns — OptaJohan (@OptaJohan) December 14, 2023

Με το δεύτερο που έβαλε στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης έγινε ο δεύτερος Βρετανός που σκοράρει δύο ή περισσότερα γκολ για λογαριασμό ολλανδικής ομάδας μετά τον Ρέι Κλαρκ του Αγιαξ το 1978 και τον Καρλ Γουίλσον για την Σπάρτα Ρότερνταμ το 1962.

2 – Chuba Akpom is the third Englishman to ever score 2+ goals for a Dutch side in Europe, after Ray Clarke for Ajax in 1978 (twice) and Carl Wilson for Sparta Rotterdam in 1962. Cheers. https://t.co/SvFOePARpM — OptaJohan (@OptaJohan) December 14, 2023

Ο Ακπομ ολοκλήρωσε το ματς με 8 σουτ, με τον 28χρονο να έχει τα περισσότερα που έχει κάνει παίκτης του Αγιαξ μετά τον Λορέντσο Εβετσίλιο απέναντι στην Σπαρτάκ Μόσχας το 2011.

8 – Chuba Akpom attempted eight shots against AEK tonight, the highest tally for an @AFCAjax player in major European competition since Lorenzo Ebecilio against Spartak Moscow in March 2011. (Self-)centered. pic.twitter.com/OXPdynxZHG — OptaJohan (@OptaJohan) December 14, 2023

Εντυπωσιακό ρεκόρ απέναντι στην ΑΕΚ

Το παιχνίδι του Αμστερνταμ ήταν το 14ο ματς που δίνει απέναντι στην ΑΕΚ ο Τσούμπα Ακπομ, με τον πρώην φορ του ΠΑΟΚ να έχει 6 νίκες, 7 ισοπαλίες και μόλις μια ήττα.

Σε αυτές τις αναμετρήσεις έχει 3 γκολ και 1 ασίστ, καθώς είχε σκοράρει και στον τελικό του Κυπέλλου του 2019. Ο Βρετανός επιθετικός είχε πετύχει το μοναδικό γκολ του παιχνιδιού (1-0) και είχε χαρίσει το βαρύτιμο τρόπαιο στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ο Άκπομ, τον οποίο απέκτησε ο Αγιαξ το περασμένο καλοκαίρι από την Μίντλεσμπρο έναντι 12.3 εκατ. ευρώ και έχει υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028, σκοράρει φέτος ένα γκολ ανά 61 λεπτά, δίνοντας πολύτιμες λύσεις στον Αίαντα