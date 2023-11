Ακπομ: Τα 4 γκολ σε 51 λεπτά, ο Φαν Σιπ και το ιστορικό σερί (vids)

Ο Αγιαξ μπορεί να μην ξεκίνησε καλά τη φετινή σεζόν και να βρέθηκε ακόμα και στη ζώνη του υποβιβασμού, αλλά το τελευταίο διάστημα με τον Τζον Φαν Σιπ στον πάγκο του έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και προσπαθεί να αναρριχηθεί στη βαθμολογία της Eredivisie.

Στα τρία παιχνίδια πρωταθλήματος που βρίσκεται στην τεχνική του ηγεσία ο πρώην προπονητής της Εθνικής μας ομάδας, ο Αίαντας έχει δύο νίκες και μια ισοπαλία: Στο ντεμπούτο του Τζον Φαν Σιπ νίκησε εντός έδρας με 2-0 τη Φόλενταμ και στη συνέχεια ακολούθησε η επιβλητική εμφάνιση και η τεσσάρα (4-1) επί της Χέρενφεν.

Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι, έφερε 2-2 με την Αλμίρε Σίτι, σε ένα ματς που ισοφαρίστηκε στο 90+3’. Η εικόνα του Αγιαξ στις τελευταίες αναμετρήσεις της Eredivisie δεν θυμίζει σε τίποτα την ομάδα- έκτρωμα των πρώτων αγώνων, με τον Τζον Φαν Σιπ να έχει βοηθήσει τα μέγιστα στη βελτίωση του Αίαντα, όπως επίσης και ένας πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ.

Ο λόγος για τον Τσούμπα Ακπομ. Ο Βρετανός στράικερ το περασμένο καλοκαίρι μετακόμισε από την Μίντλεσμπρο στην ολλανδική ομάδα έναντι 12.3 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, στο πρώτο κομμάτι της σεζόν η εικόνα του, όπως και ολόκληρης της ομάδας, ήταν απογοητευτική.

Σε 5 αναμετρήσεις στο ολλανδικό πρωτάθλημα είχε 0 γκολ. Με τον Τζον Φαν Σιπ στον πάγκο του Αγιαξ, σε 3 αναμετρήσεις έχει 4 γκολ. Μάλιστα, όχι μόνο σκοράρει κατά ριπάς, αλλά έγραψε και με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία της ολλανδικής ομάδας.

Ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Αγιαξ που σκοράρει σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια πρωταθλήματος έχοντας έρθει από τον πάγκο. Στο ματς με τη Φόλενταμ σκόραρε σε 11 λεπτά συμμετοχής. Στο παιχνίδι με την Χέρενφεν έβαλε δύο γκολ σε 17 λεπτά και στην αναμέτρηση με την Αλμίρε Σίτι ένα γκολ σε 23 λεπτά.

3 – Chuba Akpom is the first @AFCAjax player in history to find the net as a substitute in three consecutive @eredivisie matches. Super. pic.twitter.com/GY9QkxJ6lS

— OptaJohan (@OptaJohan) November 12, 2023