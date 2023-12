Στο νοσοκομείο ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ μετά από ατύχημα (pic)

Ο ζωντανός θρύλος των Λος Άντζελες Λέικερς, Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες το βράδυ της Παρασκευής, καθώς τραυματίστηκε στο ισχίο μετά από πτώση που είχε σε συναυλία.

Στο σημείο κλήθηκαν διασώστες και ο Hall of Famer διακομίστηκε στο νοσοκομείο UCLA, όπου και νοσηλεύεται.

Ο 76χρονος θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους αθλητές στην ιστορία του ΝΒΑ. Η φανέλα του με το Νο. 33 έχει αποσυρθεί από τους Λέικερς, Μιλγουόκι Μπακς και την ομάδα μπάσκετ του UCLA.

Ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ αποτελεί και σύμβολο του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα, ενώ του απονεμήθηκε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας το 2016.

