Αντιδράσεις για το ροτέισον του Κλοπ: «Νόμιζε ότι είναι ο Πεπ»

Ειρωνικά σχόλια των φίλων της Μάντσεστερ Σίτι προς τον Γιούργκεν Κλοπ, αναφορικά με τον τρόπο που επέλεξε να προσεγγίσει την αναμέτρηση με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ υπήρξαν στα social media χτες (14/12) βράδυ.

Η Λίβερπουλ να ηττήθηκε σε ένα αδιάφορο παιχνίδι, από την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, όμως οι φίλοι της Σίτι δεν έχασαν την ευκαιρία να «πικάρουν» τους «κόκκινους» και τον Γιούργκεν Κλοπ.

Τα σχόλια που επικρατούσαν ήταν πως δεν είναι δυνατόν η Λίβερπουλ να παρατάσσεται με τόσες αλλαγές στη βασική της ενδεκάδα, για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Αυτός ήταν πως ο Πεπ Γκουαρντιόλα το έκανε επιτυχημένα, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως μπορούν να το κάνουν όλοι.

Θυμίζουμε πως η Μάντσεστερ Σίτι με αναρίθμητες αλλαγές στο αρχικό σχήμα, επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα, ενώ η Λίβερπουλ ηττήθηκε με 2-1 εκτός έδρας, με τον Κουάνσα να σημειώνει το 2000ο γκολ στην προπονητική καριέρα του Γιούργκεν Κλοπ.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι πως η Λίβερπουλ τερμάτισε στην πρώτη θέση, κάτι που σημαίνει ότι βρίσκεται ήδη στους «16» του Europa League.

Klopp must be regretting his actions of picking academy players, 😂.

Blud thought he’s Pep. pic.twitter.com/5xUMvQslmt

— EM31 (@strictlyfotball) December 14, 2023