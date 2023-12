Καναδάς: Η αποστομωτική απάντηση παρουσιάστριας σε τηλεθεατή που την συνεχάρη για την «εγκυμοσύνη» της

Η 59χρονη Leslie Horton, παρουσιάστρια στον Καναδά, αποθεώθηκε από το κοινό της, έπειτα από μία αποστομωτική απάντηση που έδωσε σε τηλεθεατή, ο οποίος τη συνεχάρη πιστεύοντας ότι είναι… έγκυος.

Η Horton μεταδίδει καθημερινά την κυκλοφορία στους δρόμους στην εκπομπή Global News Morning Calgary. Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ της στις 27 Νοεμβρίου, η ίδια βρήκε την ευκαιρία να απαντήσει δημόσια στο email ενός τηλεθεατή που έλαβε νωρίτερα εκείνη την ημέρα.

«Θα απαντήσω σε ένα email που μόλις έλαβα και έλεγε: «Συγχαρητήρια για την εγκυμοσύνη σας»», ακούγεται να λέει η Horton στον αέρα, καθώς στεκόταν μπροστά στην πράσινη οθόνη του στούντιο.

«Εάν αυτό σας προσβάλλει, λυπάμαι πολύ»

«Αν πρόκειται να φορέσεις παλιό παντελόνι οδηγού λεωφορείου, τότε πρέπει να περιμένεις μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως αυτό» αναφέρει το μήνυμα.

«Λοιπόν, ευχαριστώ γι’ αυτό» απαντάει σαρκαστικά η Horton. Στη συνέχεια, η ίδια κοιτώντας την κάμερα κατάματα λέει:

«Όχι, δεν είμαι έγκυος. Στην πραγματικότητα έχασα τη μήτρα μου από καρκίνο πέρυσι. Έτσι μοιάζουν οι γυναίκες της ηλικίας μου. Οπότε, εάν αυτό σας προσβάλλει, λυπάμαι πολύ».

Global News Calgary traffic reporter @global_leslie responds to an email criticising her choice of clothes. #yyc pic.twitter.com/r9Od0hKbn0 — Global Calgary (@GlobalCalgary) December 5, 2023

«Σκεφτείτε καλά προτού στείλετε κάποιο email» καταλήγει η ίδια.

Το σχετικό απόσπασμα με την απάντηση της Horton δημοσιεύθηκε στο X και έγινε viral φτάνοντας τις 2,2 εκατ. προβολές. Έκτοτε, η Horton έχει επαινεθεί από εκατοντάδες χρήστες για τον τρόπο που απάντησε.

«Είσαι εξαιρετική @global_leslie», έγραψε ο δημοσιογράφος του CBC News Devin Heroux, ως απάντηση στο κλιπ. «Τι αριστοκρατική απάντηση σε ένα κατά τα άλλα άθλιο και αγενές email. Και μια σημαντική υπενθύμιση σχετικά με τις λέξεις που χρησιμοποιούμε και τα πράγματα που γράφουμε».

You are so outstanding @global_leslie What a classy response to an otherwise lame and rude email. And an important reminder about the words we use and the things we write. Keep kicking ass! https://t.co/ZkVWTGnNYC — Devin Heroux (@Devin_Heroux) December 6, 2023

«Τι στοχαστική απάντηση από τη Leslie και πληροφορίες που δεν χρειαζόταν ποτέ να μοιραστεί, αλλά το έκανε λόγω του χοντροκομμένου bullying», απάντησε ένας άλλος χρήστης.

«Γίνε καλύτερη – και να θυμάσαι ότι ποτέ δεν ξέρεις τι περνούν οι άνθρωποι».

What a thoughtful response by Leslie and information she never needed to share, but did because of crass bullying. Be better — and remember that you never know what people are going through. Power to Leslie. https://t.co/rhF3BSsUVe — Ahmar Khan (@AhmarSKhan) December 6, 2023

Ένα άλλο άτομο βρήκε την ευκαιρία να επισημάνει την πίεση που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, ειδικά όταν βρίσκονται μπροστά στην κάμερα.

«Πρόκειται για μια ισχυρή γυναίκα. Είναι εκπληκτικό πόσα σχόλια δέχονται οι γυναίκες που εργάζονται στον αέρα – για τα μαλλιά τους, τα ρούχα τους, τον τρόπο που φαίνονται, τον τρόπο που μιλούν. Δεν βλέπουμε την ίδια ανατροφοδότηση για τους άνδρες» σημείωσε. «Πρόκειται για επαγγελματίες που απλώς προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους».