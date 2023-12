Νούρκιτς για το χτύπημα του Γκριν: «Αισθάνομαι ότι ο τύπος χρειάζεται βοήθεια» (vid)

Ο Ντρέιμοντ Γκριν αποβλήθηκε ξανά, αυτή τη φορά στο παιχνίδι των Γουόριορς με τους Σανς στο Φοίνιξ, επειδή χτύπησε στο πρόσωπο τον Γιουσούφ Νούρκιτς.

Συγκεκριμένα, σε μία μονομαχία που είχαν, το… κακό παιδί του Γκόλντεν Στέιτ δεν συγκράτησε τα νεύρα του και αφού έκανε μία περιστροφή γύρω από τον εαυτό του, χτύπησε τον αντίπαλο παίκτη με γροθιά στο πρόσωπο.

Μετά το περιστατικό ο Νούρκιτς μίλησε για αυτό τονίζοντας πως ίσως ο Γκριν «χρειάζεται βοήθεια» ενώ παράλληλα ελπίζει «ό,τι συμβαίνει στη ζωή του να βελτιωθεί».

«Τι συμβαίνει με αυτόν; Δεν ξέρω. Προσωπικά, αισθάνομαι ότι ο τύπος χρειάζεται βοήθεια. Χαίρομαι που δεν προσπάθησε να πνίξει. Την ίδια ώρα, δεν έχει να κάνει με το μπάσκετ.

Εγώ προσπαθούσα να πάιξω μπάσκετ. Έκανα ένα σκριν. Το βλέπουμε συχνά αυτό, αλλά ελπίζω ό,τι συμβαίνει στη ζωή του να βελτιωθεί».

Jusuf Nurkic on the Draymond Green Flagrant 2: “What’s going on with him, I don’t know. Personally, I feel like that brother needs help. I’m glad he didn’t try to choke me.” pic.twitter.com/NIVmKSEjmF

— PHNX Suns (@PHNX_Suns) December 13, 2023