Τότεναμ: Ανανεώνει το συμβόλαιο του Ουντότζι

Ο Ντέστινι Ουντότζι έχει διανύει τα καλύτερά του ποδοσφαιρικά χρόνια την τελευταία διετία και η Τότεναμ θα τον ανταμείψει με ανανέωσε συμβολαίου.

Ο νεαρός Ιταλός αμυντικός έχει εντυπωσιάσει φέτος με τις εμφανίσεις του και όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο παίκτης έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τα «σπιρούνια» μέχρι το 2029 με οψιόν για ακόμη μία σεζόν.

Η τωρινή του συμφωνία λήγει το καλοκαίρι του 2027 αλλά οι ιθύνοντας του αγγλικού συλλόγου θέλουν να τον κρατήσουν στο Λονδίνο για ακόμη περισσότερο.

Ο Ουντότζι αποτελεί προσωπική επιλογή του Φάμπιο Παταρίτσι, ο οποίος ξόδεψε 18 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από την Ουντινέζε.

Ύστερα από ένα χρόνο δανεισμού στην ιταλική ομάδα, ο 21χρονος πλάγιος μπακ φαίνεται πως εγκλιματίστηκε κατευθείαν στο σύνολο του Ποστέκογλου, πετυχαίνοντας μάλιστα το πρώτο του γκολ στη χθεσινή νίκη κόντρα στη Νιουκάστλ με 4-1.

Μέχρι στιγμής σε 14 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις με την Τότεναμ έχει 1 γκολ και 2 ασίστ.

