«Κάστρα»: Τα εντυπωσιακά εντός έδρας ρεκόρ των Ατλέτικο Μαδρίτης, Λίβερπουλ και Άστον Βίλα (pics)

Τι κοινό μπορεί να έχουν η πρωτοπόρος της Premier League, Λίβερπουλ, η μεγάλη έκπληξη του φετινού αγγλικού πρωταθλήματος, Άστον Βίλα και μια εκ των διεκδικητριών του τίτλου στην Ισπανία, Ατλέτικο Μαδρίτης;

Είναι οι τρεις σύλλογοι που έχουν το απόλυτο εντός έδρας στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης (Premier, Serie A, La Liga, Ligue 1, Bundesliga), με τις ομάδες των Ντιέγκο Σιμεόνε και Ουνάι Έμερι να έχουν μάλιστα τα καλύτερα ρεκόρ.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης το μεσημέρι της Κυριακής επικράτησε στο «Γουάντα Μετροπολιτάνο» της Αλμερίας με 2-1 και μείωσε στους πέντε βαθμούς τη διαφορά από την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας μάλιστα και ένα παιχνίδι λιγότερο από την ομάδα του Κάρλο Αντσελότι. Αυτή ήταν η 8η νίκη των Ροχιμπλάνκος σε ισάριθμα παιχνίδια που έχουν δώσει φέτος στην έδρα τους για τη La Liga. Σε αυτό το διάστημα έχουν σκοράρει 19 γκολ και έχουν δεχθεί 8. Εκτός από την Αλμερία, η Ατλέτικο έχει νικήσει επίσης στο «Γουάντα Μετροπολιτάνο» την Γρανάδα με 3-1, τη Ρεάλ Μαδρίτης με 3-1, την Κάντιθ με 3-2, τη Ρεάλ Σοσιεδάδ με 2-1, την Αλαβές με 2-1, την Βιγιαρεάλ με 3-1 και την Μαγιόρκα με 1-0. Ενας άκρως εντυπωσιακός απολογισμός που την έχει διατηρήσει στο κόλπο για την κατάκτηση του φετινού τίτλου.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Ατλέτικο έχει το απόλυτο εντός έδρας και στους ομίλους του Champions League, όπου έχει νικήσει τις Φέγενορντ και Σέλτικ με 3-2 και 6-0 αντίστοιχα. Την ερχόμενη Τετάρτη η ομάδα του Σιμεόνε θα δώσει το τελευταίο της ματς στο «Γουάντα Μετροπολιτάνο» για τη φάση των ομίλων, καθώς θα υποδεχθεί την Λάτσιο (13/12, 22:00).

Σημαντικό ρόλο στην εξαιρετική πορεία που πραγματοποιούν οι Ροχιμπλάνκος σε La Liga και Champions League παίζουν οι Αντουάν Γκριεζμάν και Αλβάρο Μοράτα, οι οποίοι μέχρι τώρα έχουν πετύχει από 13 γκολ. Μάλιστα, η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι η μοναδική ομάδα στα big-5 πρωταθλήματα που έχει δύο παίκτες να έχουν σκοράρει από 13+ γκολ (σ.σ σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχει).

