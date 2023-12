Η απίθανη πρόβλεψη του Σερ Άλεξ για την Άστον Βίλα, έγινε μετά από… συντριβή

Η Άστον Βίλα έχει «τρελάνει» κόσμο με την εντυπωσιακή πορεία της στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ και φιγουράρει στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 35 βαθμούς, δύο λιγότερους από την πρωτοπόρο, Λίβερπουλ κι έναν πίσω από την Άρσεναλ.

Η ομάδα του Μπέρμιγχαμ πέτυχε χθες πολύ μεγάλη νίκη με 1-0 επί των «κανονιέρηδων», λίγες μόλις μέρες μετά την τεράστια επιτυχία (με το ίδιο σκορ) απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης και Αγγλίας, Μάντσεστερ Σίτι.

Κι εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Βίλα έφτασε τις 15 συνεχόμενες εντός έδρας νίκες για πρώτη φορά στην ιστορία της.

✅ 15 consecutive home wins for the first time in history

✅ Back-to-back 1-0 wins vs. Man City and Arsenal

✅ Third in the Premier League and two points off first

Aston Villa have turned Villa Park into a fortress 🏰 pic.twitter.com/pYYoCS3QVE

