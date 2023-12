Ισραήλ: «Θα χορέψουμε ξανά» – Το τατουάζ πρώην ομήρου της Χαμάς για την επίθεση στο μουσικό φεστιβάλ

Την ημέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ στη ζωή της θέλησε να αποτυπώσει για πάντα στο κορμί της η 21χρονη Μία Σεμ, η οποία ήταν ανάμεσα στους ομήρους που είχε πάρει μαζί της η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας από το μουσικό φεστιβάλ Supernova κατά την επίθεσή της στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Η 21χρονη καλλιτέχνης τατουάζ που έχει επίσης γαλλική υπηκοότητα, είχε απελευθερωθεί μετά από 55 ημέρες ομηρίας στις 30 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της ανταλλαγής ομήρων-αιχμαλώτων ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Η Μία Σεμ θέλησε να αποτυπώσει για πάντα στο κορμί της, τη δοκιμασία των 55 ημερών και τις πληγές που τη σημάδεψαν. Έτσι σε ένα αισιόδοξο μήνυμα το τατουάζ αναφέρει «Θα χορέψουμε ξανά» μαζί με την ημερομηνία που άλλαξε τη ζωή της 7 Οκτωβρίου 2023.

Το τατουάζ δημοσιοποίησε η ίδια η 21χρονη καλλιτέχνης τατουάζ με ανάρτησή της στο Instagram.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ την 7η Οκτωβρίου 2023», γράφει στη λεζάντα της ανάρτησης. «Τον πόνο και τον φόβο, τις δύσκολες εικόνες, τους φίλους που δεν θα επιστρέψουν και εκείνους που πρέπει να φέρουμε πίσω. Αλλά θα νικήσουμε, θα χορέψουμε!», γράφει χαρακτηριστικά.

Η 21χρονη ήταν η πρώτη όμηρος που εμφανίστηκε σε βίντεο που γύρισε η Χαμάς στη Γάζα, στο οποίο φαίνεται να δέχεται ιατρική περίθαλψη.

Hamas releases its first footage of a hostage. The group says it is providing medical treatment to her. Though I think this is a poor attempt to show they are treating the hostages well. The hostage appears to be Israeli. pic.twitter.com/JDATGYenCr

— Joe Truzman (@JoeTruzman) October 16, 2023