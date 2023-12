Λύθηκε το μυστήριο με το «χαμένο» τραγούδι των X-Files

Τα X-Files έχουν σταματήσει να προβάλλονται εδώ και δύο δεκαετίες, αλλά συνεχίζουν και δίνουν αφορμές για να τα εξερευνήσουμε. Όπως στην περίπτωση ενός μυστηριώδους country τραγουδιού που ακούστηκε κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου του 1998, το οποίο έγινε πρόσφατα viral στο Twitter.

Η χρήστης @laurenancona πρόσεξε το τραγούδι κατά τη διάρκεια του πέμπτου επεισοδίου της έκτης σεζόν των X-Files, «Dreamland II», δεν μπόρεσε να το βρει στο Shazam ή στα αρχεία της σειράς και το κοινοποίησε σε ένα thread της 4ης Δεκεμβρίου.

Και από ότι φάνηκε, δεν ήταν η μόνη που το είχε παρατηρήσει. Οπαδοί των X-Files και διάφοροι «μουσικοί ντεντέκτιβ» προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο εδώ και χρόνια, όπως φάνηκε σε πολλές αναρτήσεις στο Reddit. «Αυτό μου φαίνεται σαν μια πραγματική περίπτωση X-Files», έγραψε ένας χρήστης.

just had the weirdest experience

was watching an X-files episode & there’s this country song playing in the background of the bar they’re in

& it’s so good it jars me out of my idle multitasking to Shazam it

except

— auntie cistamine (@laurenancona) December 5, 2023