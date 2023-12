Πόλεμος στη Γάζα: Βομβαρδίστηκε ιστορικό τέμενος – «Ειδεχθές, βάρβαρο έγκλημα», σχολιάζει η Χαμάς

Το μεσαιωνικό τέμενος Ομάρι της Γάζας, το παλαιότερο και μεγαλύτερο τέμενος στον παλαιστινιακό θύλακα, βομβάρδισε το Ισραήλ, σύμφωνα με αναφορές της Χαμάς.

Φωτογραφίες, που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις οποίες το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως, δείχνουν τις εκτεταμένες καταστροφές, που προκλήθηκαν στο τζαμί.

Οι τοίχοι είναι πεσμένοι, όπως και οι στέγες, ενώ μια τεράστια ρωγμή υπάρχει στο κάτω μέρος του πέτρινου μιναρέ, με τη Χαμάς να κάνει λόγο για ένα «ειδεχθές, βάρβαρο έγκλημα».

Δημοσιογράφοι του Reuters από τη Γάζα αναγνώρισαν ότι ο μιναρές στη φωτογραφία είναι αυτός του τεμένους Ομάρι. Επίσης, το ειδησεογραφικό δίκτυο Al Jazeera επαλήθευσε ότι οι φωτογραφίες είναι του τεμένους.

Ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τις ζημιές στο τέμενος, το οποίο χτίστηκε μεταξύ του 5 μ.Χ. αιώνα και του 7 μ.Χ. αιώνα και πήρε το όνομά του από τον δεύτερο χαλίφη του Ισλάμ, Ομάρ.

