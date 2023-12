Ιντιάνα Πέισερς: Η πιο fun to watch ομάδα στο NBA κάνει τον κόσμο… να παραμιλά (pics, vids)

Οι Ιντιάνα Πέισερς, μετά τη μεγάλη νίκη που πέτυχαν απέναντι στους Μπακς με σκορ 128-119, έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν το τρόπαιο του In-Season Tournament απέναντι στους Λέικερς.

Αδιαμφισβήτητα, κανένας δεν περίμενε την παρουσία των Πέισερς στον τελικό, αφού πρόκειται για μια νεανική ομάδα, όμως έκαναν την έκπληξη και απέκλεισαν την παρέα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον ημιτελικό στο Λας Βέγκας.

«Σοκάραμε τον κόσμο σήμερα. Κανένας δεν περίμενε να βρισκόμασταν εδώ, εκτός από εμάς στα αποδυτήρια, οπότε αισθανόμαστε καλά», δήλωσε ο Χαλιμπέρτον στη συνέντευξη τύπου, μετά τον θρίαμβο επί των Μπακς.

«We’re shocking the world right now. Nobody expected us to be here except for the guys in the locker room, so it feels good.»

Tyrese Haliburton on advancing to the In-Season Tournament Championship. pic.twitter.com/j6aicHMCbU

— Indiana Pacers (@Pacers) December 8, 2023