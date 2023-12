Έλον Μασκ: «Προειδοποιεί» την Τέιλορ Σουίφτ μετά τη διάκρισή της ως πρόσωπο της χρονιάς

Η Τέιλορ Σουίφτ ύστερα από τον θρίαμβο της περιοδείας της «Eras Tour», ανακηρύχθηκε πρόσωπο της χρονιάς από το περιοδικό «Time». Η τραγουδίστρια είχε αναδειχθεί ξανά με αυτό τον τίλτο το 2017, όταν αναγνωρίστηκε ως μία από τις «Silence Breakers» που ενέπνευσαν τις γυναίκες να μιλήσουν για σεξουαλική κακή συμπεριφορά.

Ο Έλον Μασκ, έχοντας βρεθεί σε αυτή τη θέση, θέλησε να τη συνεχάρη, ωστόσο την προειδοποίησε ως πρώην κάτοχος του ίδιου τίτλου το 2021. «Συγχαρητήρια. Κάποιος κίνδυνος μείωσης της δημοτικότητας μετά από αυτό το βραβείο. Μιλάω από εμπειρία» έγραψε ο μεγιστάνας με χιουμοριστική διάθεση στο Χ (πρώην Twitter).

Some risk of popularity decline after this award. I speak from experience lol.

