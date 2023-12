Επίσκεψη Ερντογάν: Live όλες οι εξελίξεις στο in – Υπογράφηκε η Κοινή Διακήρυξη Φιλίας

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισκέφθηκε την Αθήνα έξι χρόνια μετά την τελευταία παρουσία του στην Ελλάδα και συναντήθηκε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Υπογράφηκε Κοινή Διακήρυξη Φιλίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία για συνεργασία και καλή γειτονία, όπως ανακοινώθηκε στις κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών.

Η Αθήνα έχει γίνει «αστακός» για την επίσκεψη του Τούρκου προέδρου, δρόμοι και σταθμοί του Μετρό έχουν κλείσει, ενώ έχουν απαγορευτεί οι συγκεντρώσεις.

«Υπογράψαμε σήμερα τη Διακήρυξη των Αθηνών Περί Σχέσεων Φιλίας και Καλής Γειτονίας. Μια Διακήρυξη που επιβεβαιώνει τη σχέση φιλίας μεταξύ μας, καθορίζει τις αρχές και τα ορόσημα του διαλόγου μας και αναδεικνύει τις δυνατότητες συνεργασίας μας, σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο» γράφει σε ανάρτησή του στο Χ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούν και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης την επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα και την συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η έγκριτη βρετανική εφημερίδα The Guardian, στην ιστοσελίδα της, μεταδίδει ζωντανά τις εξελίξεις, κάνοντας λόγο για «πρωτοποριακή» συνάντηση και ανφέροντας πως Ελλάδα και Τουρκία υπογράφουν 15 συμφωνίες.

15 Μνημόνια, συμφωνίες και κοινές Δηλώσεις-Διακηρύξεις μεταξύ των αρμόδιων υπουργών της κυβέρνησης με τους Τούρκους ομολόγους τους για μια σειρά θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Με ένα λάθος προσφώνησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο διερμηνέας του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη διάρκεια των δηλώσεων που έκαναν οι δύο ηγέτες στο Μέγαρο Μαξίμου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Δείτε βίντεο από την αποχώρηση του Τούρκου προέδρου από το Μέγαρο Μαξίμου, μετά το γεύμα εργασίας με τον Έλληνα πρωθυπουργό και την άφιξή του στην τουρκική πρεσβεία.

Τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχτηκαν μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας, οι δύο μειονοτικοί βουλευτές της Νέας Αριστεράς, Ζεϊμπέκ Χουσεΐν και Φερχάτ Οζγκιούρ, ο πρέσβης της Τουρκίας, καθώς και ο προπονητής του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, Εργκίν Αταμάν.

Ολοκληρώθηκε το γεύμα εργασίας του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος θα επισκεφθεί αμέσως μετά την τουρκική πρεσβεία και στη συνέχεια θα αναχωρήσει από την Αθήνα.

Σε καλό κλίμα διεξήχθη η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Γιώργου Γεραπετρίτη και Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα και της πραγματοποίησης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών.

Όπως είχε προαναγγελθεί, υπογράφηκε η «Διακήρυξη των Αθηνών Περί Σχέσεων Φιλίας και Καλής Γειτονίας» ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία στο πλαίσιο της επίσκεψης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα.

Δείτε την κοινή διακήρυξη εδώ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι τα ελληνικά νησιά μπορεί να είναι γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ο Πίνατ για άλλη μια φορά έκλεψε την παράσταση στο Μέγαρο Μαξίμου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

«Η παρακαταθήκη των Ινονού και Βενιζέλου παραμένει ζωντανή», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δική του τοποθέτηση, όταν έκανε αναφορά στην ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

«Σήμερα συνάπτεται διακήρυξη για σχέσεις καλής γειτονίας. Το είχε οραματιστεί ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Σεβόμαστε απόλυτα τα δικαιώματα που απορρέουν από την κυριαρχία κάθε χώρας», σημείωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας. Το μενού θα περιλαμβάνει παραδοσιακά φαγητά, όπως:

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Μετά το τέλος των δηλώσεων του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος αναφέρθηκε σε «τουρκική μειονότητα στην Ελλάδα», ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξαναπήρε τον λόγο και σχολίασε για το ζήτημα της Θράκης ότι: «Η Θράκη αποτελεί παράδειγμα συνύπαρξης χριστιανών και μουσουλμάνων. Ο προσδιορισμός της μειονότητας ως μουσουλμανικής καθιερώνεται από τη συνθήκη της Λωζάννης. Διαβεβαιώνω ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα δουλεύουμε».

«Επισκέφθηκα την Ελλάδα τελευταία φορά το 2017. Αισθάνομαι μεγάλη ικανοποίηση που βρίσκομαι ξανά στην Αθήνα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Μητσοτάκη για την υποδοχή», είπε αρχικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Είχαμε ωφέλιμες συζητήσεις με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό. Με την διακήρυξη επιβεβαιώνεται η βούλησή μας για την ανάπτυξη των σχέσεων μας. Αισθανόμαστε ικανοποίηση. Με τον κ. Μητσοτάκη αποφασίσαμε να ανεβάσουμε στα 10 δισ. δολάρια το διμερές εμπόριο», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Πρέπει η συνάντηση να πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο», είπε για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Επιθυμούμε να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας τις τουριστικές. Ανταλλάξαμε απόψεις για την Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο. Θα επιλύσουμε τα προβλήματα με κοινές προσπάθειες», σημείωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Γάζα και στον πόλεμο εκεί. «Δεν εγκρίνουμε να στοχοποιούνται άμαχοι», είπε ο Τούρκος πρόεδρος και μίλησε για σφαγή 17.000 αμάχων.

«Χρειάζεται η επίτευξη της μόνιμης εκεχειρίας και η απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας», ενώ στη συνέχεια έκανε λόγο για τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967.

«Να μετατρέψουμε το Αιγαίο σε θάλασσα ειρήνης και συνεργασίας. Δεν υπάρχει κανένα μεγάλο πρόβλημα που δεν μπορεί να επιλυθεί», τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισκεφθεί την Άγκυρα όπου θα χαρεί να τον φιλοξενήσει.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι στο διάστημα που μεσολάβησε από το προηγούμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μεσολάβησαν πολλές κρίσεις.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Τουρκία οφείλουν να ζουν ειρηνικά, ενώ υπενθύμισε όσα συμφωνήθηκαν στις προηγούμενες συναντήσεις και τόνισε ότι η σημερινή συνάντηση των δύο ηγετών είναι η τρίτη μέσα σε μικρό διάστημα.

«Οι διμερείς σχέσεις γνώρισαν διακυμάνσεις. Οι δύο χώρες όμως βαδίζουν σε ένα πιο ήρεμο μονοπάτι. Οι διαφορές μας είναι γνωστές αλλά πρέπει να αναζητούμε λύσεις», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Βρισκόμαστε για τρίτη φορά τους τελευταίους έξι μήνες. Κάναμε σήμερα αποτίμηση των κοινών προσπαθειών. Έχουμε κάνει πολλά βήματα μπροστά σε πολλούς τομείς. Το διμερές εμπόριο έχει ξεπεράσει τα 5 δισ. ευρώ. Μπορεί να φτάσει και τα 10», τόνισε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

«Έχουμε πολύ καλύτερη συνεργασία στο μεταναστευτικό που πρέπει να βελτιωθεί. Η Ελλάδα στηρίζει τη διευκόλυνση χορήγηση θεωρήσεων για να αναπτύσσουν οι Τούρκοι στενότερες σχέσεις με την Ευρώπη», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι τα ελληνικά νησιά μπορεί να είναι γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

«Η επόμενη φάση του πολιτικού διαλόγου μπορεί να είναι η προσέγγιση για την οριοθέτηση υφαλοκρυπίδας και ΑΟΖ», είπε ο πρωθυπουργός.

«Θα επισκεφτώ την άνοιξη την Άγκυρα», τόνισε.

«Η γεωγραφία και η ιστορία μας έταξαν να ζούμε στην ίδια γειτονιά. Γνωρίζω ότι υπάρχουν φωνές σε Ελλάδα και Τουρκία που δεν συμφωνούν με αυτή την προσέγγιση. Να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία να φέρουμε κοντά τα δύο κράτη. Να χτίσουμε ένα αύριο ειρήνης, προόδου και συνεργασίας», κατέληξε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκου Πιερρακάκη με τον υπουργό Εθνικής Παιδείας της Τουρκίας, Γιουσούφ Τερκίν.

Έλληνες και Τούρκοι υπουργοί βρίσκονται ήδη στον χώρο των κοινών δηλώσεων Μητσοτάκη – Ερντογάν, με την καθυστέρηση, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, να έχει ξεπεράσει τα 35 λεπτά.

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας έκανε ανάρτηση για τη συνάντησή του με τον ομόλογό του από την Τουρκία, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Meeting with the Minister of National Defence of Turkey, Yaşar Güler, at the Armed Forces Officers’ Club, within the framework of the High Level Cooperation Council 🇬🇷🇹🇷. pic.twitter.com/gbiL3MedWK

— Nikos Dendias (@NikosDendias) December 7, 2023