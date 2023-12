Joshua Jackson και Lupita Nyong’o δεν κρύβονται πια

Ήταν εδώ και λίγο καιρό που είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν οι φήμες πως ο ηθοποιός Joshua Jackson και η συνάδελφός του Lupita Nyong’o είναι ζευγάρι.

Λίγες ημέρες αφότου έκαναν τα αδύνατα δυνατά να κρύψουν τη σχέση τους, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Joshua Jackson και τη Lupita Nyong’o να περπατούν πιασμένοι χέρι χέρι.

Lupita Nyong’o and Joshua Jackson Walk Hand-In-Hand to Signify New Relationship https://t.co/98zCTMfY7y pic.twitter.com/BtSDJbPOfU

Οι δυο τους έδειχναν ιδιαίτερα ευδιάθετοι και άνετοι ενώ έκαναν τη βόλτα τους στο Joshua Tree στην Καλιφόρνια.

Και οι δύο ήταν ντυμένοι casual, κουβέντιαζαν, χαμογελούσαν και απολάμβαναν ο ένας την παρέα του άλλου.

Ήταν πριν από λίγες ημέρες που το λαμπερό δίδυμο είχε απαθανατιστεί σε παντοπωλείο στο Λος Άντζελες.

Το λαμπερό ζευγάρι έφτασε με το αυτοκίνητο του Joshua Jackson στο παντοπωλείο, με τη Lupita Nyong’o να προσπαθεί να κρυφτεί στη θέση του συνοδητού.

Lupita Nyong’o and Joshua Jackson seen holding hands after breaking off past relationships https://t.co/BL1L6VsnPY

— Latest News Today ⚡ (@BreakingNewsOut) December 7, 2023