Απειλές θανάτου μετά την αποκάλυψη της «σχέσης» με τη βασίλισσα Λετίθια

Ο πρώην κουνιάδος της βασίλισσας της Ισπανίας Λετίθια αποκαλύπτει ότι δέχεται απειλές για τη ζωή του αφού αποκάλυψε ότι είχαν σχέση.

Ο πρώην σύζυγος της αδερφής της βασίλισσας Λετίθια ανέφερε ότι δέχεται απειλές για τη ζωή του μετά την αποκάλυψη της σχέσης τους ενώ ήταν παντρεμένη με τον βασιλιά της Ισπανίας.

Ο 53χρονος Jaime Burgo συνέβαλε στη συγγραφή ενός βιβλίου με τίτλο Letizia and I στο οποίο αποκάλυπτε πως αυτός και η βασίλισσα Λετίθια είχαν σχέση πριν παντρευτεί τη μικρότερη αδερφή της Telma Ortiz.

Ανέφερε ακόμα πως οι δυο τους είχαν σχέση και μετά τον γάμο της Λετίθια με τον βασιλιά Φελίπε το 2004, με τους ισχυρισμούς του να έχουν προκαλέσει οργή σε μεγάλο μέρος της ισπανικής κοινωνίας.

Είναι πολλοί εκείνοι που έχουν αμφισβητήσει τα κίνητρά του για τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, με τους επικριτές να τον χαρακτηρίζουν «ντροπιαστικό» και να τον κατηγορούν για μισογυνισμό.

Ο επιχειρηματίας αναφέρει πλέον ότι δέχεται απειλές θανάτου χωρίς να διευκρινίζει τα πρόσωπα ή να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους έκανε τις σοκαριστικές αποκαλύψεις.

«Δεν έχουμε να κάνουμε κανένα σχόλιο για αυτό» σημείωσε εκπρόσωπος της ισπανικής βασιλικής οικογένειας.

Στο πρώτο του tweet μετά το σκάνδαλο, ο Jaime Burgo ισχυρίζεται ότι έβγαινε με την 51χρονη Λετίθια όταν γνώρισε τον Φελίπε. «Δεν αλλάζω ούτε κόμμα από τις διαγραμμένες αναρτήσεις μου» επέμεινε χαρακτηριστικά.

«Εκτιμώ τα μηνύματα από όσους κατάλαβαν ότι θα είχα τους λόγους μου. Δεν κρατάω κακία σε όσους απείλησαν να με σκοτώσουν. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή που είναι», επέμεινε.

«Αναγνωρίζω μόνο έναν βασιλιά στον παράδεισο και το όνομά του είναι Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Θα με κρίνει» υποστήριξε.

I don’t change a comma of my deleted posts. I appreciate the messages from those who have understood that I would have my reasons. I hold no grudge against those who have threatened to kill me. I don’t feel proud. But the truth is what it is. I recognize only one King in Heaven,…

— Jaime Del Burgo (@JaimeDelBurgo) December 5, 2023