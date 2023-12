Σοκ στο ΝΒΑ: Πέθανε φίλαθλος στο παιχνίδι των Κινγκς με τους Πέλικανς!

Οι Νιου Όρλεαν Πέλικανς κατάφεραν να πάρουν τη νίκη κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς, μέσα στο «Golden 1 Center» της Καλιφόρνια, όμως το αποτέλεσμα και όλη η βραδιά συνολικά επισκιάστηκαν από ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός.

Αυτό γιατί κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου της αναμέτρησης στο Σακραμέντο ένας φίλαθλος των «βασιλιάδων» έχασε τις αισθήσεις του και λιποθύμησε. Και ενώ στην αρχή έμοιαζε με ένα απλό λιποθυμικό επεισόδιο, γρήγορα τα πράγματα έδειξαν να αλλάζουν τροπή.

Αυτή γιατί η κατάστασή του επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να του κάνουν μαλάξεις στο στήθος και ΚΑΡΠΑ. Κάτι που δεν έφερε αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα ο άτυχος φίλαθλος να χάσει τη ζωή του εν ώρα αγώνα, βυθίζοντας στο πένθος τους Κινγκς, αλλά και όλο το ΝΒΑ, συνολικά.

«Ο οργανισμός εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του φιλάθλου», ανέφερε το μήνυμα των Κινγκς για το περιστατικό που έλαβε χώρα και προκάλεσε πένθος στη λίγκα.

Sad news as a fan has passed away at tonight’s Kings game.

From the Kings:

“During the first quarter of the Kings vs. Pelicans game, a guest had a medical emergency. EMS immediately responded and administered CPR. Tragically, these efforts were unsuccessful and the guest…

