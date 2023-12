Η οπτική ψευδαίσθηση που τρελαίνει τα social media – Ούτε το Google Lens δεν μπορεί να βρει την απάντηση

Μια οπτική ψευδαίσθηση κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου κι έχει καταφέρει να τρελάνει… μέχρι και την Google.

Στην εν λόγω οπτική ψευδαίσθηση, αντί για πρόσωπα ή κρυμμένα αντικείμενα, εστιάζει σε έναν αριθμό – ή ίσως σε κανέναν αριθμό, ή ίσως σε πολλούς αριθμούς, ανάλογα με το τι μπορείτε να δείτε.

Η ψευδαίσθηση αυτή αναρτήθηκε στο διαδίκτυο αφού κοινοποιήθηκε από έναν χρήστη των social media, ο οποίος έγραψε: «Βλέπεις έναν αριθμό; Αν ναι, ποιος;».

Με την πρώτη ματιά, εάν μπορείτε να δείτε έναν αριθμό, μπορεί να εντοπίσετε μόνο ένα ψηφίο στο κέντρο του κύκλου.

Ωστόσο, μετά από προσεκτικότερη εξέταση, περισσότεροι αριθμοί γίνονται ορατοί.

DO you see a number?

If so, what number? pic.twitter.com/wUK0HBXQZF

— Benonwine (@benonwine) February 16, 2022