Χάος στο αεροδρόμιο του Μονάχου λόγω χιονόπτωσης – Η μαρτυρία Έλληνα εγκλωβισμένου

Χάος επικρατεί στο αεροδρόμιο του Μονάχου στη Γερμανία λόγω της έντονης κακοκαιρίας που επικρατεί στη χώρα από την περασμένη Παρασκευή (1/12). Έλληνες ταξιδιώτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στην πόλη, καθώς ακυρώνεται η μία πτήση μετά την άλλη.

«Είμαστε από την Παρασκευή στο αεροδρόμιο του Μονάχου. Κοιμόμαστε πάνω στις καρέκλες. Είμαστε διάσπαρτοι 150 Έλληνες στα δύο terminal. Μας έδωσαν 15 ευρώ voucher το Σάββατο για να φάμε. Είναι απαράδεκτη η συμπεριφορά των Γερμανών, πάμε να τους μιλήσουμε και μας γυρνάνε την πλάτη», είπε ο Αλέξανδρος Καραστεργίου, που βρίσκεται μεταξύ των ταξιδιωτών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στο γερμανικό αεροδρόμιο.

Ο κ. Καραστεργίου τόνισε στον ΑΝΤ1, πως «κάθε 12 ώρες μας καλούν να κάνουμε check in για να φύγουμε. Η εταιρεία μας έδινε ένα χρηματικό ποσό για ξενοδοχείο, αλλά καταλύματα διαθέσιμα δεν υπάρχουν ούτε τρόπος να φθάσουμε εκεί».

«Μας έβαλαν την Παρασκευή για πολλές ώρες στο αεροπλάνο και μας κατέβασαν. Χθες έφυγε αεροπλάνο για την Θεσσαλονίκη, αλλά εμείς δεν ήμασταν μέσα, δεν μας έδωσαν προτεραιότητα, αυτό ήταν το παράπονο μας και είμαστε εδώ χωρίς ρούχα, χωρίς βαλίτσες…», πρόσθεσε.

«Καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα φύγουμε μετά τις 20:00 της Δευτέρας για την Ελλάδα», είπε ο κ. Καραστεργίου.

Ο χιονιάς έχει παραλύσει τη Βαυαρία, με την σφοδρή χιονόπτωση να προκαλεί σοβαρά προβλήματα στις συγκοινωνίες. Το χιόνι στο Μόναχο έφτασε στα 45 εκατοστά, ρεκόρ για τον μήνα Δεκέμβριο από το 1933.

😂 Joke of the day: At the Munich airport, a plane that was supposed to fly to Dubai for the global warming summit froze on the runway 🥥 pic.twitter.com/krbNrfzvKi

— George Ivanovich Gurdjieff ֎ #StopArmenianGenocide (@ArmanKirakosy12) December 4, 2023